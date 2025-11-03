Genç MÜSİAD Bakü'de EYBF 2025'i Gerçekleştirdi: 40 Ülkeden Yaklaşık 2 Bin Genç Girişimci

Genç MÜSİAD öncülüğünde EYBF 2025 Bakü'de tamamlandı

Genç MÜSİAD öncülüğünde ilk kez düzenlenen Avrasya Genç İş İnsanları Forumu (Eurasia Young Business Forum - EYBF 2025), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Forum, 40 ülkeden yaklaşık 2 bin genç girişimciyi "Küresel Vizyon, Bölgesel Güç" temasıyla bir araya getirerek bölgesel işbirliği ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için zemin hazırladı.

Destekçiler ve açılış programı

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Azerbaycan KOBİA ve Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirildi. Açılış programına; Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov, Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 Bakü İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen, MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli ve Genç MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Akif Başoğlu katıldı.

Paneller: Ekosistem, ticaret ve diplomasi

Forum kapsamında Avrasya genelinde genç girişimciliğin gelişimi ve bölgesel ticaret ağlarının güçlendirilmesine odaklanan üç ana oturum gerçekleştirildi.

"Genç Girişimciler İçin Yeni Nesil Ekosistemler" panelinde; Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Kaan Masatçı, RePie Portföy Kurucu Ortağı Mehmet Ali Ergin, SOCAR İnovasyon ve Strateji Başkanı Teymur Aliyev ve InMerge Ventures Yöneticisi / Pasha Holding İnovasyon Müdürü Huseyn Mahmudov yeni yatırım modelleri ve ekosistem dönüşümünü değerlendirdi.

"Avrasya'da Yeni Nesil Ticaret" başlıklı panel, Buta Group CEO'su Alim Şentürk moderatörlüğünde yapıldı. Panelde Anar Yusufzada, Gahraman Abbasov, Melih Elidüzgün ve Doç. Dr. Yücel Batu Salman bölgesel ticaretin dijitalleşmesi, e-ticaret platformları ve sürdürülebilir tedarik zincirleri üzerine görüşlerini paylaştı.

"Ticari Diplomasinin Geleceği ve Diasporanın Gücü" paneli ise BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Direktörü Seda Satır moderatörlüğünde düzenlendi. Oturumda Rafael Hajibayli, Ali Osman Özen ve İhsan Alparğın ticari diplomasinin genç girişimcilik üzerindeki etkilerini ve diaspora ağlarının rolünü ele aldı.

Mesajlar: Yeni dönemin kurucu aktörleri olmak

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta açılış konuşmasında, Avrasya gençlerine yönelik ortak vizyona vurgu yaparak şunları söyledi: "Dünyanın ekonomik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrasya coğrafyasının gençleri olarak artık seyirci değil, yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz."

Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen ise etkinlikte kurulan bağların yalnızca ticari değil, aynı zamanda gönül köprüleri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bugün bu program vesilesiyle kurduğumuz bağlar sadece ticari ortaklıklar değil gönül köprüleridir. Çünkü biz biliyoruz ki kardeşlik rakip olmamak, birlikte büyümektir. Genç MÜSİAD olarak idealimiz bu coğrafyanın gençlerini bir araya getirerek dayanışma ve üretim ruhunu yeniden canlandırmaktır. Bizler inanıyoruz ki birlik oldukça güçleniriz, paylaştıkça büyürüz, omuz omuza yürüdükçe sesimiz daha gür çıkar."

Gelecek takvimi ve hedefler

Forumu sonuçlandıran yol haritasına göre etkinliğin 2026'da Astana'da, 2027'de Taşkent'te düzenlenmesi planlanıyor. Amaç, Avrasya genelinde sürdürülebilir ticaret ağları kurmak, startup ekosistemini güçlendirmek ve genç girişimcilerin bölgesel kalkınmada etkin roller üstlenmesini sağlamaktır.

