15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Resepsiyon Düzenlendi

15. Türkiye Yatırım Konferansı Resepsiyonu Düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla, New York Halk Kütüphanesi'nde etkileyici bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı. Ayrıca, Türkiye ve ABD'den birçok iş dünyası temsilcisi de etkinlikte yer aldı.

Taşınan Mesajlar

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, konuşmasında 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya geleceği yuvarlak masa toplantısının önemini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Bunun yanı sıra, Bakanlar Şimşek, Bolat ve Karahan da Goldman Sachs’ta 200'den fazla katılımcıya hitap edeceği bilgisi verildi. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da yuvarlak masa toplantılarına katılacak. Özyeğin, "Türkiye-ABD iş ve ticaret bağlarının geleceği oldukça parlak" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.