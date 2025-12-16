Balıkesir'de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Balıkesir’de kasım ayında 2 bin 882 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde satışlar ve azalış

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde konut satışlarının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 olduğu bildirildi.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken; en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak kaydedildi.

