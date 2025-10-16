Türkiye-Afrika Forumu'nda Tekstilde Rekabet ve İş Birliği Fırsatları

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda düzenlenen 'Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri' panelinde tekstil sektörünün bölgedeki fırsatları ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:22
Türkiye-Afrika Forumu'nda Tekstilde Rekabet ve İş Birliği Fırsatları

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Tekstilde Rekabet ve İş Birliği Fırsatları

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla başladı. Forum kapsamında tekstil sektörüne odaklanan önemli bir panel gerçekleştirildi.

"Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" Paneli

Panelde, "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" başlığı altında tekstil sektörünün bölgedeki fırsatları ve iş birliği olanakları ele alındı. Katılımcılar, sektörün potansiyeli ve bölgesel iş ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Etkinlik, bölge ile ekonomik etkileşimin güçlendirilmesi ve tekstil alanında yeni iş fırsatlarının oluşturulması hedefleri doğrultusunda düzenlendi. Haber, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri oturumu gerçekleşti. Panele 3-S Mühendislik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Uganda'nın İstanbul Fahri Konsolosu Levent Serdar Dervişoğlu (sol 2), AYTIM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın (sol 3), AIMEC, Kıdemli Danışman ve Ekonomist Tarig Ali Yousif Ahmed (sol 4), Zargue'sia Üst Yöneticisi (CEO) Ishmael Humphrey Tsakatsa (sol 5) katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor
2
Hisarcıklıoğlu'ndan Çağrı: Türkiye-Almanya Savunma Sanayisinde İşbirliği
3
TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı: Ömer Bolat'tan 'Kardeşlik ve Kazan-Kazan' Mesajı
4
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Afrika Yatırım Çekiciliği Öne Çıkıyor
5
HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon
6
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na 50 Afrika Ülkesinden Katılım
7
Bolat: Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 37 Milyarı Aştı, Hedef 40 Milyar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?