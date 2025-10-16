Türkiye-Afrika Forumu'nda Tekstilde Rekabet ve İş Birliği Fırsatları

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Tekstilde Rekabet ve İş Birliği Fırsatları

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla başladı. Forum kapsamında tekstil sektörüne odaklanan önemli bir panel gerçekleştirildi.

"Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" Paneli

Panelde, "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" başlığı altında tekstil sektörünün bölgedeki fırsatları ve iş birliği olanakları ele alındı. Katılımcılar, sektörün potansiyeli ve bölgesel iş ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Etkinlik, bölge ile ekonomik etkileşimin güçlendirilmesi ve tekstil alanında yeni iş fırsatlarının oluşturulması hedefleri doğrultusunda düzenlendi. Haber, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri oturumu gerçekleşti. Panele 3-S Mühendislik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Uganda'nın İstanbul Fahri Konsolosu Levent Serdar Dervişoğlu (sol 2), AYTIM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın (sol 3), AIMEC, Kıdemli Danışman ve Ekonomist Tarig Ali Yousif Ahmed (sol 4), Zargue'sia Üst Yöneticisi (CEO) Ishmael Humphrey Tsakatsa (sol 5) katılarak konuşma yaptı.