Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı: Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Van'da 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği uygulamasıyla oto lastikçilerde yoğunluk arttı; ustalar günlük 30-35 aracın lastiğini değiştirdiklerini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:55
Lastikçilerde yoğunluk ve maliyet tartışması

Van’da kış lastiği takma zorunluluğunun bugün itibarıyla başlamasıyla kentteki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararına göre ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla devreye girerken, sabah saatlerinden itibaren birçok sürücü lastikçilerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren soğuk hava, yoğunluğu daha da artırdı.

Usta Yusuf Sancak: 'Yoğunluk artıyor, yetişemiyoruz'

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bazı sürücülerin cezai yaptırımlardan çekindiği için bugün yoğun şekilde kışlık lastik taktırdığını söyledi. Bazı sürücülerin ise kar yağışını beklediğini ifade eden Sancak, "Lastikler ne kadar erken değiştirilirse o kadar iyi olur. Bugün de çok yoğunluğumuz var ve yetişemiyoruz. Son 10 gündür artan yoğunluk daha da artacaktır." dedi.

Sancak, ekibinin günlük iş yüküne ilişkin olarak da, "Bugün ortalama 30-35 aracın lastiklerini değiştireceğiz. 7 kişilik ekipmanımız var. Lastik değişimini yetiştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Yağış ve fiyat baskısı

Yağışlı havalarda lastik değişiminin zor olduğunu dile getiren Sancak, "Yağışlı havada lastik değişimi bizler için çok zor oluyor. Değişim sırasında birçok sıkıntı oluyor. Kuru havalarda değiştirilmesi daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Bir araçta 4 lastik değişiminde alınan ücretin 700 lira olduğunu belirten Sancak, birçok müşterinin fiyatı 500 liraya kadar indirmelerini istediğini ve bu durumun sıkıntı yarattığını aktardı.

