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200 TL'nizi bir anda 2000 TL yapmanın formülünü verdi! İslam Memiş büyük bombayı patlattı

200 TL 2 bin TL olabilir! Hemen yapabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 22:32
200 TL'nizi bir anda 2000 TL yapmanın formülünü verdi! İslam Memiş büyük bombayı patlattı

200 TL paranızı 2 bin TL'ye yükseltmenin yöntemlerini İslam Memiş açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

200 TL 2 BİN TL OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 200 TL banknotların 2 bin TL'ye yükseltilebileceğini söyledi. 200 TL'nin 2 bin TL olması ile ilgili açıklamalar şu şekilde; Bugüne kadar bilmeyen veya dikkat etmeyen kişiler olabilir ama cebinizdeki 200 TL 2 bin TL olabilir. Paranın seri numarasını kontrol edebilirsiniz. Merkez Bankası yazısının ya da alt sol köşede 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynıysa eğer o paranın değeri 2 bin TL demektir. 

200 tl banknot değeri

Son 6 rakam 8 ise daha da güzel. Çünkü 8 dünyada birçok insan tarafından önemli, sonsuzluk anlamına geliyor. Numeroloji de 8 rakamı kariyer, para, güç, başarı anlamına geliyor. Kişiler bu para için binlerce dolar para ödüyor. Koleksiyonerler bu paraları alarak özel alanlarda saklıyorlar. 200 TL seri numarası değil, bu dolarda da yaşanabiliyor. Dolar seri numarası bütün haneleri 8'den oluştuysa bu para değeri 5-6 bin dolara kadar yükseliyor. 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde. Paranın o seri numarasına SOLİD deniyor. Solid rakamlı paralar koleksiyonerler tarafından bu inanışlara sahiplerse binlerce lira para ödenerek alınabiliyor. Bu iş ile yüksek oranlarda kâr eden insanların olduğu da biliniyor. 

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