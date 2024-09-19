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2023'te Güneş Enerjisi Kurulumları Rekor Kırarak 593 Gigavata Ulaşıyor

2023'te küresel güneş enerjisi kurulumları, 593 gigavat seviyesine ulaşarak sektör öngörülerini aşıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:17
2023'te Güneş Enerjisi Kurulumları Rekor Kırarak 593 Gigavata Ulaşıyor

2023'te Güneş Enerjisi Kurulumlarında Rekor Artış Bekleniyor

Küresel güneş enerjisi kurulumlarının 2023 yılında 593 gigavat seviyesine ulaşması ve bu rakamla rekor kırması bekleniyor. Bu büyüme, geçen yıla göre yüzde 29 artış anlamına geliyor.

Önde Gelen Ülkeler Çin, ABD ve Hindistan

Londra merkezli enerji analiz firması Ember tarafından hazırlanan rapora göre, bu yıl öngörülen kurulu güç artışının yüzde 75'inin Çin, ABD, Hindistan, Almanya ve Brezilya tarafından sağlanması bekleniyor.

Ocak-temmuz döneminde devreye alınan 292 gigavat güç, bu yıl küresel ölçekte 593 gigavat ilave güneş enerjisi kapasitesinin sağlanacağını gösteriyor. Özellikle Çin, bu yıl 334 gigavat kapasite ile toplam ilavelerin yüzde 56'sını oluşturarak önemli bir rol oynayacak.

Türkiye'nin Güneş Enerjisi Büyümesi

Türkiye, Ember'ın izlediği ülkeler arasında güneş enerjisi kurulumlarını hızlandıran ülkeler arasında yer alıyor. Portekiz ile birlikte ocak-temmuz döneminde güneş enerjisi kurulumları, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat artış gösterdi.

Güneş Enerjisi Ucuz Elektrik Kaynağı Olmaya Devam Ediyor

Ember Elektrik Veri Analisti Euan Graham, güneş enerjisinin hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Güneş ayrıca küresel piyasada en ucuz elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor. Ülkeler, bu teknolojinin sağlayabileceği ucuz enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için güneş enerjisini merkezine alan bir gelecek planlamalı." ifadelerini kullandı.

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