New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones Artışta

New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazanarak %0,40 artışla 42.876,66 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Yükseldi

S&P 500 endeksi %0,38 artışla 5.998,1 puana ve Nasdaq endeksi %0,30 yükselerek 19.923,82 puana çıktı. ABD'de bugün açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesinde, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Makroekonomik Veriler Piyasalarda Merakla Bekleniyor

JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, bu verilerle ekonominin durumu hakkında ipuçları elde edilmesinin beklendiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası Sinyalleri İzleniyor

Analistler, açıklanacak verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki parasal genişleme döngüsünün hızına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirtti.

Tahvil Faizleri Yüksek Seviyelerde Seyrediyor

Geçen ayın başından itibaren yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %4,63 ile Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, dün günü rekor seviyede tamamlayan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) oyun çipleri gibi yeni ürünlerini tanıtmasının ardından %0,2 artış gösterdi.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından "Actually Smart Summon" olarak adlandırılan gelişmiş araç çağırma özelliğiyle bağlantılı kazalar nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracına yönelik soruşturma başlatılmasına rağmen %0,4'lük bir artış kaydetti.