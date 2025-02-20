İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:47
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi verildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yetkililer, güvenlik için alınan bu önlemin, deniz trafiğinde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Gemi sahiplerine, yaşanan durumu dikkate alarak hareket etmeleri konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi.

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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durdu

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