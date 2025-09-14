Türkiye "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nı Başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerji alanında yeni bir safhaya geçtiğini belirterek "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"'nın başlatıldığını açıkladı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, "Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyle amaçlanan, Türkiye'nin nükleer enerji teknolojilerinde bağımsızlığını güçlendirmek, enerji arz güvenliğini artırmak ve yerli sanayi yetkinliklerini geliştirmektir.

Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar http://rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.