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2024 Bitkisel Üretim: Tahıllarda Yüzde 5 Azalma, Meyve ve Sebzelerde Artış

2024 yılı bitkisel üretim verileri açıklandı; tahıllarda yüzde 5 azalma yaşanırken, meyve ve sebzelerde artış görüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:47
2024 Bitkisel Üretim: Tahıllarda Yüzde 5 Azalma, Meyve ve Sebzelerde Artış

Bitkisel Üretimde Dengesizlik: Tahıllar Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına dair bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Bitkisel üretim bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 oranında azalma gösterirken, bu dönemde meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1, sebzelerde ise yüzde 5,6 artış kaydedildi.

Tahıl Ürünlerinde Üretim Düşüşü

2024 itibarıyla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde toplam 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28 milyon ton üretim gerçekleşti. Öne çıkan veriler arasında tahıl ürünlerinin üretim miktarındaki düşüş dikkat çekti; bu rakam yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak yaklaşık 39 milyon tona geriledi.

Buğday üretimi yüzde 5,5 azalışla 20,8 milyon ton, arpa üretimi yüzde 12 azalarak 8,1 milyon ton oldu. Çavdar üretimi ise yüzde 15,7 gerileyerek 257 bin tona düştü.

Meyve ve Sebzelerde Yükseliş

Meyve ve sebze üretimi istatistiklerine göre, sebze ürünleri üretimi geçen yıla göre yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton seviyesine ulaştı. Domates üretiminde yüzde 9,9, süs biberinde ise yüzde 21,1 artış gözlemlenirken, hıyarda yüzde 6,9 azalma oldu.

Ayrıca, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretimi yüzde 2,1 artışla 28 milyon ton oldu. Ancak, elma ve çilek üretiminde sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 10,4 azalma meydana geldi. Öte yandan, Antep fıstığında ise dikkat çekici bir artış kaydedildi; bu rakam yüzde 117,6 yükseldi.

Süs Bitkileri Üretiminde Düşüş

2024 yılı için bir diğer dikkat çeken veri ise süs bitkileri üretiminde yaşanan düşüş oldu. Süs bitkileri üretim miktarı geçen yıla göre yüzde 6,1 azaldı. Kesme çiçekler bu grupta yüzde 69,5, diğer süs bitkileri ise yüzde 30,5’lik bir paya sahip oldu. Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,1, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 17,4 azalma yaşandı.

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