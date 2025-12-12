Marmara OSB'de Doluluk %90'ı Aştı — 187 Tesis ve 2 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'de doluluk %90'ı aştı

Bandırma'da inşası süren Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, kısa sürede önemli ilerleme kaydederek doluluk oranını %90'ın üzerineyaklaşık 187 üretim tesisi ve 10 binin üzerinde istihdam hedefleniyor.

Yatırımcı ilgisi ve sektör çeşitliliği

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar, bölgeye makine, otomotiv, savunma sanayi, enerji, bilişim, medikal, uydu, havacılık, kalıp ve elektronik gibi stratejik sektörlerden yoğun talep geldiğini belirtti.

Akar'ın sözleri: "Marmara OSB, Türkiye’nin stratejik üretim üssü olacak. Bölgemizi sadece üretim alanı olarak değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin merkezi hâline gelecek bir Ar-Ge üssü olarak tasarlıyoruz."

Akar ayrıca, "Sanayicilerimizle birlikte yüksek teknoloji üretimini, bilimi ve yenilikçiliği aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu vizyonla büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Teknokent ve Ar-Ge altyapısı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile hayata geçirilmesi planlanan Teknokent Projesi kapsamında Teknoloji Üretim Merkezi, Ar-Ge ve Test Merkezleri ile Kuluçka Merkezi kurulacak; OSB'yi bir üretim merkezi olmanın ötesinde bir inovasyon merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Atık yönetimi: 'Bir Evin Atığından Daha Azdır'

OSB yönetimi, atık kontrolü ve çevresel denetimlerde en üst seviyeyi hedefliyor. Akar, atık yönetimi konusunda net bir duruş sergileyerek şu açıklamayı yaptı: "Firmalar atıklarını rastgele atamayacak. Evde yağ atarsınız ama burada atamazsınız. Her fabrika kendi atık ayrıştırma tesisine sahip olmak zorunda. Atık çıkışları elektronik sensörlerle takip edilecek. Gerektiğinde uzaktan müdahale edebileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Bu bölgedeki fabrikaların atığı, tabiri caizse bir evin atığından daha az olacak. Uluslararası standartlara uyum zorunlu; özellikle ihracat hedefleyen firmalar için karbon ayak izi kriterleri kritik önem taşıyor"

Yenilenebilir enerji ve yabancı yatırım

OSB'de yeşil enerji öncelikli. Yönetim, tüm fabrikaların çatılarına güneş enerjisi sistemi kurulabilmesi için yasal altyapının tamamlandığını açıkladı. Akar, "Kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir sanayi bölgesi olmak istiyoruz. Bu vizyonla ilerliyoruz." diye konuştu. Bölgede bir Alman firmanın yer aldığı ve farklı ülkelerden görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Altyapı, tahsis ve üretim takvimi

Akar yatırım sürecinin işleyişini anlattı: "Biz bir anlamda belediye gibi çalışıyoruz. Altyapıyı hazırlıyoruz, arsaları planlıyoruz. Ön tahsiste bölgemizin yüzde doksanı doldu. Yatırımcıya arazi tahsis edildikten sonra süreler belirli: Ruhsat için 1 yıl, gerekirse +1 yıl uzatma, ardından 2 yıllık üretim süreci. Toplam 4 yıl içinde üretime geçilmezse, bakanlık devreye giriyor ve ciddi yaptırımlar uygulanıyor."

OSB içinde ada ve yol hafriyatlarının büyük kısmı tamamlandı; atık su, içme suyu, doğalgaz ve elektrik altyapıları büyük oranda hazır. Yol ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Akar, "Yol medeniyettir sözünün sahadaki karşılığını görüyoruz. Beton yol uygulamalarımız ve sokak aydınlatmalarımızla bölgemiz modern, düzenli ve dinamik bir kimliğe kavuştu." ifadelerini kullandı.

30 parselin tahsisi tamamlandı; bu parsellerden 17'si inşaat ruhsatı aldı, 16'sında fabrika inşaatları başladı. Bu tesislerin 2026 yılı içinde üretime geçmesi hedefleniyor. Akar, "2026’da üretime başlayacak tesislerimizle birlikte Marmara OSB güçlü bir üretim ekosistemine dönüşecek. Yeni fabrika yatırımlarıyla büyüme süreci hız kesmeden devam edecek." dedi.

İhracat hedefi

Tam kapasiteye ulaşıldığında Marmara OSB'nin yıllık 2 milyar dolar ihracat hedeflediği açıklandı. Akar, ihracat vizyonunu şöyle özetledi: "Attığımız her adım Türkiye’nin yüksek teknoloji vizyonu açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizin üretim gücünü dünyaya taşıyan, katma değer kazandıran bir sanayi modeli oluşturuyoruz "

