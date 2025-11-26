İbrahim Burkay: AB Piyasasındaki Toparlanma Bursa İhracatı İçin Kritik

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ölçekte sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini belirterek, özellikle Avrupa Birliği piyasasında görülen toparlanma sinyallerinin Bursa ihracatı için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Araştırma sonuçları ve saha verileri

BTSO'nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Burkay, Bursa ekonomisinin en kapsamlı saha çalışmalarından biri olan "Bursa’nın 250 Büyük Firma Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. 28’inci gerçekleştirilen çalışmanın güçlü bir rehber niteliği taşıdığını belirten Burkay, "Araştırmamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahadaki gerçek durumu tüm berraklığıyla ortaya koydu. İçinden geçtiğimiz dönemin zorluğunu hepimiz çok net biliyoruz. Buna rağmen iş dünyamızın direncini bu çalışmanın içerisinde görme imkânı bulduk. 2024 yılı hem dünyada hem de ülkemizde zorlukların arttığı bir dönem oldu. Küresel ekonomideki yavaşlama, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler etkisini sürdürüyor." dedi.

Finansman, Nefes Kredisi ve KOBİ desteği

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ve finansmana erişimin iş dünyasının en kritik sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyleyen Burkay, finansman maliyetlerinin sürdürülebilirliğin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti. TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisinin üçüncü ayağının devreye alındığını belirten Burkay, "Nefes Kredisi, finansmana erişimde atılan en somut adımlardan biri oldu. Her pakette 20-30 bine yakın firmamız faydalandı. Toplamda 70 bine yakın işletmemiz bu destekten yararlanmış durumda. Bu adımlar KOBİ’lerimize önemli ölçüde nefes aldırdı." diye konuştu.

AB toparlanmasının ihracata etkisi

Burkay, küresel sıkı para politikalarının sürebileceğini vurgulayarak AB piyasasındaki iyileşme sinyallerinin Bursa ihracatı için belirleyici olduğunu söyledi. Başkan Burkay, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "İhracatta siparişlerde bir düzelme var. Avrupa Birliği’nin toparlanması Türkiye ve Bursa ihracatını destekliyor. Malı satmak önemli ama esas olan gelir elde edebilmek. ABD ve AB piyasalarında 2026’nın ikinci yarısından itibaren firmalarımızı destekleyebilecek bir tablo oluşabilir. Uzun süren belirsizlik döneminin ardından daha öngörülebilir bir sürece geçmemiz mümkün."

Fuarlar, sektör projeleri ve dış ticaret platformları

BTSO'nun örnek çalışmalarıyla sektörlere rehberlik ettiğini ve oluşturduğu ticaret platformlarıyla firmaların dış ticaret performansını artırmayı hedeflediklerini anlatan Burkay, KFA Fuarcılık A.Ş.'nin organizasyonlarının sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda makine teknolojileri sektörüne yönelik MEEXX Fuarı'nın 3-6 Aralık tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, yük mühendisliği alanında dünyanın ilk ihtisas fuarı olan LES-EXPO'nun lansmanının yapıldığını ve fuarın 7-9 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini hatırlattı. Burkay, savunma sanayi fuarı IDEF için de hummalı çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Coğrafi işaret ve ekonomik değer yaratma

Burkay, BTSO olarak sanayi kadar hizmet ve ticaret alanında da üyelerin ticaret potansiyelini desteklediklerini belirterek, Bursa Kestane Şekeri'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı. Bu tescilin ekonomik değere dönüşmesi için verimli bir iş modeli oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Dijital dönüşüm ve e-ihracat öncülüğü

BTSO'da tüm meslek komitelerinin yoğun çalıştığını belirten Burkay, Bursa iş dünyasının dijital dönüşüme ve online ticarete adaptasyonu için önemli adımlar attıklarını söyledi. Burkay, "70. Meslek Komitesi’nin Türkiye’deki ilk e-ticaret komitesi olduğuna" işaret ederek, "E-ihracatta Bursa, Türkiye lideri. BTSO olarak bizler firmalarımızın e-ihracattaki potansiyelini 8 yıl önce gördük. Türkiye’de e-ihracat komitesini açan ilk Oda olduk. E-ticaret yapma potansiyelini olduğunun farkında olmayan birçok şirketimizin bu komitede yer almasını sağladık. Bugün Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde de Dijital Dönüşüm Merkezi Projemiz var. Bu konuda komitemiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Konvansiyonel ticaret yapan şirketlerimizin e-ihracat ile rekabetçiliğini artırmak en önemli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

Toplantıda diğer değerlendirmeler

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da BTSO'nun ekonomik ve sosyal gelişmeleri sahaya taşıyan çalışmalarla iş dünyasına rehberlik etmeye devam ettiğini belirtti. Uğur, sürdürülebilir büyüme için sanayide yüksek teknoloji ve katma değerli üretime dayalı dönüşümün zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Güçlü bir beşerî sermaye olmadan hiçbir ülkenin üretimde ya da ekonomide başarı şansı yoktur. Mesleki eğitimden dijital becerilere kadar gençlerimizin yetkinliklerini güçlendirmek zorundayız. Dijitalleşme, yeşil üretim ve nitelikli iş gücü Bursa’nın küresel rekabetteki temel anahtarlarıdır." dedi.

Toplantıda ayrıca Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal müdürlük faaliyetlerine ilişkin sunum yaparken, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Kasım ayı ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, KÜRESEL ÖLÇEKTE SIKI PARA POLİTİKASININ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK, ÖZELLİKLE AVRUPA BİRLİĞİ PİYASASINDA GÖRÜLEN TOPARLANMA SİNYALLERİNİN BURSA İHRACATI İÇİN KRİTİK ÖNEMDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ.