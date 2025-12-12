Samsun’da Su Ürünleri Zirvesi: Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB

Samsun’un su ürünleri potansiyeli Yakakent OSB ile zirveye taşınıyor

Samsun Valiliği, Yakakent’te kurulacak olan Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçenin su ürünleri potansiyelinin güçlendirileceğini duyurdu. Yapılacak yatırımın, yenilikçi üretimi artırması, verimliliği yükseltmesi ve dış pazarlara erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.

OSB’nin kapsamı ve kamulaştırma süreci

Açıklamada, OSB’nin 17,5 hektarlık alanda kurulacağı belirtildi. OSB sınırları içinde yer alan Asmapınar Mahallesi tapusuna kayıtlı taşınmazların bir kısmını oluşturan 85 bin 733 metrekarelik alanın kamulaştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kamu Yararı Kararı’ alındı. Kamulaştırma işlemleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor ve OSB’nin imar planı yapım süreci devam ediyor.

Yakakent’in su ürünleri kapasitesi

Açıklamada, ilçenin artan su ürünleri potansiyeline ilişkin detaylar paylaşıldı. Yakakent Balıkçı Barınağı’nda 12 metrenin üzerinde 40 adet (5 gırgır, 35 trol ve orta su trolü), 12 metrenin altında 32 adet olmak üzere toplam 72 ruhsatlı balıkçı gemisi bulunduğu bildirildi. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve aynı barınağı kullanan 12 firmaya ait 54 gemi bulunmakta olup hasat döneminde bu sayı 60’a yükselmektedir.

Barınak, bölgede yetiştiricilik yapan 12 tesis ile Sinop/Gerze’den 7 firmanın gemilerine lojistik destek sağlıyor. Amatör balıkçılık açısından da cazibe merkezi olan barınakta tekne sayısı normalde 40 civarında iken av sezonunda 60-80 aralığına çıkıyor. Avcılık ve yetiştiriciliğin yoğun olduğu 1 Eylül – 15 Nisan döneminde günlük 200 gemi tüm lojistik ihtiyaçlarını buradan karşılıyor.

İlçede hâlihazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup yıllık üretim kapasitesi 23 bin ton olarak açıklandı. Sinop bölgesinden nakledilen 3 yeni tesisle birlikte kapasiteye 9 bin ton/yıl eklenmiştir. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı; 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu bin 770 ton levrek yetiştirilmiştir. 2025 yılında bu rakamların artırılması öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere çeşitli türlerle birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Yakakent ilçesinde ayrıca 2 adet özel sektöre ait balık unu ve yağı fabrikası bulunuyor. Bu tesislerde üretilen ürünlerin büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilirken, bir kısmı bölgedeki yetiştiricilik tesislerinin yem hammaddesini karşılıyor; böylece bölge istihdamı ve ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

