2024 Ekonomisinde Öne Çıkan Gelişmeler: Ekim, Kasım ve Aralık Dönemi

2024 Ekonomisinde Öne Çıkan Gelişmeler

2024 yılı, özellikle son çeyreğinde Türkiye ekonomisi için önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, TEKNOFEST Adana'da halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirerek yılın dikkat çeken olaylarından biri oldu.

TEKNOFEST Adana ve Bayraktar TB3 SİHA’nın İlk Uçuşu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından global iletişim ortağı olarak desteklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB3'ün, kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olduğunu ve dünya tarihine geçtiğini duyurdu.

TOGG Yönetim Kurulu Değişikliği

Ekonomik gelişmeler arasında, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fuat Tosyalı'nın getirilmesi de önemli bir olay olarak kaydedildi.

Ekonomik Veriler ve Enflasyon Rakamları

Ekonomik verilere bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2,1 büyüme kaydetti. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %2,88, yıllık bazda ise %48,58 artış gösterdi. Yine, uluslararası ticaret politikaları çerçevesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretini tamamen kapattığını duyurdu.

İşsizlik ve Vergi Düzenlemeleri

2024’ün son çeyreğinde Türkiye'deki işsizlik oranı %8,7 olarak belirlendi. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 5 milyon lira üzerindeki vergi borcu olan mükelleflerin sayısını ve toplam borç miktarını açıkladı.

Ulaşım ve Tarımda Yenilikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için testlerin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlara dair yeni düzenlemeler getirdi ve bu alanda önemli adımlar attı.

Sonuç olarak, 2024 yılının son çeyreği, Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeleri, teknolojik başarıları ve sosyal politikaları beraberinde getirdi. Gelişmeler, yılın ilerleyen dönemlerinde de dikkatle takip edilmeye devam edilecek.