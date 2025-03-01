2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1,3 Milyon Gıda Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te 1 milyonu aşkın gıda denetimi yaptı ve 100 bin lira idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:08
2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1,3 Milyon Gıda Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024'te 1,3 Milyon Gıda Denetimi Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında gıda operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri, bu yıl toplam 1 milyon 329 bin 758 olarak kaydedildi.

Denetimlerin Detayları

Bakanlık, gıda işletmelerinin denetimlerini titizlikle sürdürerek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla önemli bir rol üstleniyor. Yıl içinde, özellikle Ramazan öncesi ve süresince yapılan kontrollerin sıklığının da arttığı belirtildi.

2023 yılında sektörel gıda denetimi kapsamında 75 bin 212 resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimlerde gıda işletmelerine 579 idari para cezası kesilmiş ve 28 bin 813 ürüne el konulmuştur.

Önemli Sayılar ve İdari Cezalar

Geçen yıl, gıda işletmelerine toplam 1 milyon 329 bin 758 resmi kontrol yapılmış, 26 bin 263 idari yaptırım uygulanarak, işletmelere 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 lira idari ceza kesilmiştir. Bu süreçte 610 gıda işletmecisi hakkında ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Denetim Sayılarında Artış

2023 yılı boyunca bazı aylarda denetimlerin sıklığı arttı. Örneğin, Ocak ayında 83 bin 963 olan denetim sayısı, Mayıs ayında 129 bin 246'ya yükseldi. Aralık ayında ise bu sayı en yüksek seviyeye ulaşarak 129 bin 734 oldu, 2023'e göre yüzde 2,13'lük bir artış gösterdi.

Ocak Ayındaki Denetimler

2024 yılına girerken, Ocak ayında gıda işletmelerine toplam 100 bin 608 resmi denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde 376 milyon 254 bin 431 lira idari ceza uygulanmış, 2 bin 88 idari yaptırım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 58 gıda işletmecisi için de suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak ayındaki denetim sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında bir artış göstermektedir.

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