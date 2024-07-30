2024'te Türk Sigorta Sektörü, 1.7 Trilyon Lirayı Aştı

Türk Sigorta Sektöründe Olumlu Gelişmeler

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2024 yılının ilk yarısında büyüme ivmesini sürdürdüğünü duyurdu. Gülen, sektörün aktif büyüklüğünün bu yılın başında 1.7 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Yükselen Aktif Büyüklük

Gülen, "Sektörümüz, güçlü sermaye politikaları sayesinde her geçen gün daha dirençli hale geliyor. Aktif büyüklüğümüz bu yılın ilk yarısında 1.7 trilyon liranın üzerine çıkmayı başardı" dedi.

Dünya Devleri Türkiye'de Yatırım Yapıyor

Gülen, Türkiye'deki sigortacılık alanında önde gelen dünya devlerinin yatırımları olduğuna dikkat çekti ve bu şirketlerin Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin sürdüğünü ifade etti.

Prim Üretiminde Yıldız Büyüme

2024 yılı ilk yarısında sektörde toplam 380.4 milyar lira prim üretildi. Bu, geçen yıla göre yüzde 80.7'lik bir artışa denk geliyor. Hayat dışı branşlarda 337 milyar lira prim üretimi gerçekleştirilirken, hayat sigortalarında ise 43.3 milyar lira prim üretildi. Bu, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 75.9 büyüme anlamına geliyor.

Oto Sigortaları Liderliğini Sürdürüyor

Oto sigortaları, toplam prim üretiminin yüzde 39'unu oluşturarak sektörün lokomotifi olmaya devam etti. Gülen, zorunlu trafik sigortası alanında regülatörlerle işbirliği içinde çalışarak bu sorunun üstesinden gelmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sağlık Sigortalarında Büyüme Gösterildi

Sağlık sigortaları, yılın ilk yarısında 63 milyar lira primle yüzde 100.4 büyüme kaydetti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ise 19.4 milyar lira prim üretildi.

Afet Sigortaları Artışta

Özellikle Kahramanmaraş depremlerinin ardından farkındalığın arttığını belirten Gülen, Yangın ve Doğal Afetler branşının prim üretiminde geçen yıla göre yüzde 124.3'lük bir artış yaşandığını açıkladı.

Bireysel Emeklilik Sistemi de Büyüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kurulduğu yıldan bu yana 20 yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İlk altı ayda katılımcı sayısı 16.5 milyona ulaştı ve toplam fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti.

Gülen, 2024 yılında sektörün enflasyon oranının üzerinde bir büyüme göstermesinin beklendiğini vurgulayarak, stratejik gelişim ve büyüme hedeflerinin sürdüğünü belirtti.