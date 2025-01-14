Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puan ile tamamlandı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,31 puan azalma gösterirken, toplam işlem hacmi 99,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Analizi

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 1,73 ile orman kağıt ve basım sektörü olurken, kaybettiren sektör ise yüzde 2,46 ile spor olarak belirlendi.

Küresel Piyasalar ve Belirsizlikler

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump yönetiminin atacağı adımların yarattığı belirsizlikler ve enflasyonist baskılara dair endişeler dikkat çekiyor.

ABD'de açıklanan ÜFE verisinin beklentilerin altında kalması, yeni yönetimin ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırma politikası izleyeceği yönündeki haber akışıyla birleşince, piyasalardaki risk algısını biraz olsun azalttı.

Gözler Yarınki Verilerde

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak bütçe dengesi ve yurt dışında ABD ile İngiltere'de enflasyon, Almanya'da büyüme verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun piyasalardaki etkisinin önemli olacağını belirtti. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in gelecekteki politikalarına dair ipuçları verebileceği ve piyasaların yönünü belirleyebileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.