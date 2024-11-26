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2024'te Türkiye Güneş Enerjisinde Rekor Üretim Gerçekleştiriyor

Türkiye'de 2024, güneş enerjisinden elektrik üretiminde tarihi rekorların yılı oldu; talep artışı, güneş enerjisinin önemini pekiştiriyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:00
2024'te Türkiye Güneş Enerjisinde Rekor Üretim Gerçekleştiriyor

Güneş Enerjisinde Tarihi Rekorlar 2024'te Gerçekleşti

2024 yılı, Türkiye için güneş enerjisinden elektrik üretiminde tarihi rekorların kırıldığı bir dönem oldu. Londra merkezli uluslararası enerji kuruluşu Ember'in analizi, Türkiye'nin enerji potansiyelinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Güneşten Üretim Yüzde 40 Arttı

Ember'in raporuna göre, 2024 yılının ocak-ağustos döneminde güneşten elektrik üretimi, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 40'tan fazla artış gösterdi. Bu artış, yaz aylarında en yüksek seviyeye çıkan elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisinin kritik rol oynamasının bir göstergesi oldu.

Saatlik, Günlük ve Aylık Rekorlar

2024 yılı, güneş enerjisinden elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda birçok rekor ile anıldı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ulaşan en yüksek üretim seviyesi, bu yıl nisanda aşılırken, nisan, mayıs ve haziran aylarında ardı ardına yeni rekorlar kırıldı.

Güneş Enerjisinin Payı Tarihi Zirveye Ulaştı

Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı haziran ayında %11'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Ayrıca, 16 Haziran'da güneş enerjisi, Türkiye'nin elektrik üretiminin %46'sını karşılayarak saatlik bazda yeniden bir rekor kırdı. Aynı gün, elektrik üretimindeki payı %17 ile günlük bazda yeni bir başarıya imza attı.

Puant Talebinde Güneşin Önemi

Puant talebinin zirveye ulaştığı Temmuz 2024'te, güneş enerjisi 10 milyonun üzerinde insana elektrik sağladı ve artan elektrik talebinin üçte ikisini karşıladı. Bu başarıda, sıcak hava koşulları nedeniyle 81 ilin 74'ünde artan soğutma ihtiyacı da etkili oldu.

Güneş Enerjisindeki Hızlı Artış

Güneş enerjisinin Türkiye'deki elektrik talebindeki payı, 2019'dan bu yana hızla artmakta. Ember analistlerinden Bahadır Sercan Gümüş, güneş enerjisinin puant talebinin %70'ini karşıladığını belirterek, 2017'de %2,5 olan saatlik puant karşılama oranının 2024'te %18'e yükseldiğini vurguladı.

Fosil Yakıt Bağımlılığı Azalıyor

Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımları sayesinde, yaklaşık 16 gigavatlık fosil yakıt santrali ihtiyacı ortadan kalktı. Bu gelişme, fosil yakıtlara bağımlılığın azalmasına ve maliyetlerin düşmesine olanak tanıdı.

Gümüş, güneş enerjisinin enerji arz güvenliğinde ve temiz enerji dönüşümünde öncü bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin yüksek potansiyeli ve enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ile güneş enerjisi, enerji güvenliğini sağlamada kritik bir unsur olmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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