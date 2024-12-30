Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu'na Başvurular Başladı!

Başvurular Başladı: Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu

Eksim Holding'in inovasyon odaklı girişimi olan ‘Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu’ için başvuru süreci başladı. Başvurular, 15 Ocak 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Eğitim ve mentorlük süreçleri ise 10-12 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yenilikçi Fikirler Aranıyor!

Holdingin yaptığı açıklamaya göre, etkinlik, “Yeteri Kadar En Doğru Karar” seferberliği kapsamında düzenlenmekte. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversite öğrencileri, tarımın geleceğine dair yenilikçi fikirler geliştirmek için bu ideathona davet ediliyor.

Katılım Sağlayabilecek Üniversiteler

Dicle Elektrik ile birlikte düzenlenen bu etkinliğe; Diyarbakır Dicle, Şanlıurfa Harran, Mardin Artuklu, Batman, Siirt ve Şırnak üniversitelerinden öğrenciler katılabiliyor.

Ödüller ve Fırsatlar

Bu yılki ideathon, su ve enerji verimliliğini artırmayı, tarımda sürdürülebilirliği desteklemeyi ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yarışmada başarılı takımlara çeşitli ödüller verilecek. Birinci takımın ödülü 100 bin lira, ikinci takım 75 bin lira, üçüncü takım ise 50 bin lira olacak.

Değerlendirme Kriterleri

Projeler, yenilik düzeyi, etki, çözümün ölçeklenebilirliği, takım yetkinlikleri, kullanıcı deneyimi ve ürün-pazar uyumu gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca, katılımcı takımlar, eğitim ve mentorlük desteği ile birlikte para ödülü kazanma fırsatına sahip olacak.

Başvuru Tarihleri ve Final Süreci

Final etkinliği, 15 Şubat 2025 tarihinde Dicle Elektrik Genel Müdürlük binasında fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Kazanan projeler, Dicle Elektrik AR-GE ekibiyle işbirliği yapma ve Eksim Pulse Girişim Hızlandırma Programı'na katılma fırsatını elde edecek.