Dicle Elektrik'ten Artuklu'ya 12 milyon 447 bin liralık elektrik altyapı yatırımı

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi 46. Cadde ve çevresinde 12 milyon 447 bin liralık kapsamlı bir elektrik altyapı projesi başlattı. Artan nüfus ve yoğun konutlaşmanın yarattığı enerji talebine cevap verecek yatırım, bölgenin şebeke kapasitesini ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Proje ayrıntıları

Yatırım kapsamında mevcut havai hatların tamamı yer altına alınacak ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1600 kVA gücünde yeni bir trafo merkezi kurulacak. Altyapı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde cadde ve sokaklara 56 adet yeni aydınlatma direği ve armatür yerleştirilecek. Ayrıca projede 4,5 kilometre orta gerilim ve 6,5 kilometre alçak gerilim kablosu döşenerek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir dağıtım hattı inşa edilecek.

Hedef: Enerji kalitesi ve arıza oranlarının azaltılması

Şirket yetkilileri, projenin yalnızca bugünkü ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp bölgenin gelecekteki büyüme potansiyeline de hizmet edecek şekilde planlandığını vurguladı. Yetkililer, "Bu proje, Artuklu’nun hızla gelişen bölgelerinde enerji kalitesini yükseltmenin yanı sıra uzun vadede muhtemel arıza oranlarını da ciddi şekilde azaltacaktır. Mardin’in büyüyen şehir dokusuna uygun şekilde kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji yatırımlarımız sürecek" açıklamasında bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle sürdürülmekte olan bu yatırım, Artuklu'da modern bir şebeke altyapısının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacak.

