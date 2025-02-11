2024'te Türkiye'nin İnşaat Malzemesi İhracatı 29,03 Milyar Dolar Oldu

İnşaat Malzemesi İhracatında Düşüş

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı, 2024 yılı itibarıyla geçen yıla göre %0,5 azalarak 29,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durum, dış pazarlardaki durgunluk, Türk lirasındaki değerlenme, emtia fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmeler gibi pek çok faktörün etkisi altında oluştu.

İhracat Miktarında Artış

Her ne kadar ihracat değeri azalmış olsa da, miktar bazında %1,2 artış yaşanarak toplam 45,88 milyon tona ulaşıldı. Ayrıca, kilogram başına düşen ihracat değeri ise geçen yıl 0,63 dolar olarak kaydedildi.

İthalatta Düşüş

Öte yandan, inşaat malzemeleri ithalatı %0,3 azalışla 11,31 milyar dolara gerilerken, miktar bazında %13,7 düşüş yaşanarak 3,71 milyon ton seviyesine düştü. Sektörün yıllık ortalama ithalat birim fiyatı ise %14,6 artışla 3,6 dolara yükseldi.

Alt Sektör Analizi

2024 yılı itibarıyla inşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinde de dalgalanmalar gözlemlendi. 8 farklı alt ürün grubunun 4'ünde artış, 4'ünde ise düşüş yaşandığı bildirildi. Örneğin:

Elektrik malzemesi ve teçhizatları ihracatı %2,7 artarak 4 milyar 797 milyon dolar oldu.

oldu. Kimyasal bazlı ürünlerin dış satımı %1,2 artışla 2 milyar 859 milyon dolar seviyesine çıktı.

seviyesine çıktı. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı %1 artarak 1 milyar 313 milyon dolar olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Yalıtım malzemeleri %0,1 artışla 200 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Diğer yandan, demir çelik ürünlerinde %0,5, mineral taş ve toprak ürünlerinde %3,1, metal bazlı ürünlerde %2,3 ve prefabrik yapılarda %6,5 düşüş yaşandı.