Mazda Türkiye satışlarını durdurdu: Nedeni açıklandı

Mazda, Türkiye'deki otomobil satışlarına geçici bir ara verme kararı aldığını resmi olarak duyurdu. Japonya'nın öncü otomobil üreticisi, Türkiye'deki mevcut Mazda sahiplerine yönelik hizmetlerin ve yedek parça tedarikinin ise kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Mazda Türkiye'nin resmi web sayfasında yapılan açıklamada, satışların geçici olarak durdurulmasına dair alınan kararın detayları paylaşıldı. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, Türkiye genelindeki mevcut Mazda kullanıcılarına olan taahhüdünü sürdüreceğini belirtti. Bu süreçte, servis hizmetleri ve yedek parça temini konularında herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı ifade edildi. Mazda'nın bu kararı, küresel otomotiv sektöründeki değişen dinamiklere uyum sağlama çabalarını yansıtıyor.

Mazda Türkiye'nin resmi açıklamasına göre, şirket, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süreliğine durdurma kararı almıştır. Ancak, mevcut Mazda müşterilerine olan taahhüdünü sürdürme kararı alarak, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikini sürdürecektir. Yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki Mazda sahiplerinin hizmet alımı konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması için yetkili servislerin adreslerine ulaşmak için Mazda'nın resmi web sitesine başvurmaları önerildi. Bu kararın, Mazda'nın müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve Türkiye'deki otomobil pazarındaki değişen dinamiklere uyum sağlama çabalarını yansıttığı düşünülüyor.

