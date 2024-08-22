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2024'ün İkinci Çeyreğinde İş Gücü Girdi Endeksleri Açıklandı

TÜİK, 2024 yılı ikinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini duyurdu. İstihdam, çalışılan saat ve ücret endekslerinde önemli artışlar görüldü.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:58
2024'ün İkinci Çeyreğinde İş Gücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İş Gücü Girdi Endeksleri Detayları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Bu dönemde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam endeksi yıllık bazda %4,2 oranında artış gösterdi.

Sektör Bazında Artışlar

İstihdam endeksi alt sektörler bazında incelendiğinde; inşaat sektörü %11,1, ticaret-hizmet sektörleri %5 ve sanayi sektörü %0,6 oranında yükseliş kaydetti.

Çalışılan Saat Endeksi

Çalışılan saat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 artış gösterdi. Çeyreklik bazda ise bu oran %0,2 azaldı. İnşaat sektöründe %4,8, ticaret-hizmet sektörlerinde %1,7 artış görülürken, sanayi sektöründe %3,4'lük bir düşüş yaşandı.

Brüt Ücret-Maaş Endeksi

Brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %115,4 artarken, çeyreklik bazda %14,3'lük bir artış gösterdi. Sektörler bazında inşaat sektöründeki artış %126,6, sanayi sektöründe ise %113,9 oldu.

İş Gücü Maliyeti

2024 yılının ikinci çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,2 oranında yükselirken, çeyreklik bazda %13,8 artış kaydedildi.

Ayrıca, saatlik kazanç endeksi de yıllık bazda %114,7 ve çeyreklik bazda %14,5 artış gösterdi. Saatlik kazanç dışında kalan iş gücü maliyeti endeksi ise yıllık %99,6'lık, çeyreklik bazda %10,1'lik bir yükseliş sergiledi.

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