Antalya 2050 Vizyonu: ATSO'dan Ortak Akılla Gelecek Planı

"Antalya 2050 Vizyonu" Arama Konferansı ATSO ev sahipliğinde başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde düzenlenen Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı, kentin gelecek 25 yılına yön verecek stratejileri ortak akılla belirlemek amacıyla başladı. Konferansın açılışını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, vizyonu "sadece bir plan değil, bu şehre verdiğimiz bir söz" olarak nitelendirdi.

Katılımcılar ve hedef

Etkinlik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ATB Başkanı Ali Çandır ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleşti. Üç gün sürecek konferans, tarım, turizm, ticaret/sanayi ve kentsel dönüşüm başlıklarında dört oturum halinde ilerleyecek.

Konferans çıktıları ve yol haritası

Elde edilen bulgular doğrultusunda her alan için hazırlanacak Antalya 2050 Vizyonu Stratejik Yol Haritası Raporları ilgili kurumlarla paylaşılacak ve belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi için ATSO iş birliğinde projeler geliştirilecek.

Hacısüleyman: Antalya’nın uzun vadeli geleceğini ilk kez konuşuyoruz

Yusuf Hacısüleyman, açılış konuşmasında ilk kez şehrin uzun vadeli geleceğinin tüm paydaşlarla birlikte ele alınacağını vurgulayarak, Antalya’yı sektör, şehircilik, insan, çevre ve iklim değişikliği boyutlarıyla detaylı değerlendireceklerini söyledi.

Rakamlarla Antalya’nın dinamizmi

Hacısüleyman, kentin ekonomik ve demografik gücüne dikkat çekerek şu verileri paylaştı: Türkiye’nin en büyük altıncı ekonomisi, ülke ekonomisinin %3,5’ini üreten bir merkez; örtü altı üretimde birinci; yılda 17 milyona yakın yabancı turist ağırlama; konut satışlarında ülke payının yaklaşık %4-5; nüfus 3 milyona yaklaşıyor; trafikteki araç sayısı 1,5 milyonu aştı; 500 binden fazla öğrenci, 40 bine yakın öğretmen. Bu verilerin, gelecek planlamalarının temelini oluşturması gerektiğini belirtti.

Geleceğin kenti: ortak akıl ve sürdürülebilirlik

Hacısüleyman, şehir vizyonunun fiziki projelerin ötesinde ortak akıl, cesaret ve kararlılıkla şekilleneceğini vurguladı. Antalya’nın ulusal ve uluslararası alandaki konumuna dikkat çekerek turizmin şehrin omurgası olduğunu, ancak kent markasını daha da güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Tarım, teknoloji ve dijital dönüşüm öncelikleri

Tarımda güçlü üretim kapasitesine rağmen kırılganlıkların bulunduğunu belirten Hacısüleyman, girişimcilik, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarının 2050 planlarında öncelik olması gerektiğini; kuluçka merkezleri, yüksek teknolojili üretim ve dijitalleşmeye hazır işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gücümüz insan kaynağı

Hacısüleyman, Antalya’nın kozmopolit yapısının şehir için büyük bir avantaj olduğunu; bu çeşitliliği enerji, sinerji ve katma değere dönüştürmek için adımlar atılacağını belirtti.

Artan şehirleşme ve iklim krizi riskleri

Artan nüfus, yoğun trafik, gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunların yanı sıra iklim değişikliği ve su yönetimi risklerine dikkat çeken Hacısüleyman, 2050 vizyonunda yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve su yönetimi gibi konuların mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

Vali Hulusi Şahin: "Bugünün meselesi su ve iklim"

Vali Hulusi Şahin, 25 yıl sonra değerlendirme yapıldığında bugünün yazdıklarının belirleyici olacağını söyleyerek popülizme kapılmadan gerçek sorunlara yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, turizm ve tarımdaki dönüşümlere işaret ederek artık üretimden çok su kıtlığı ve iklim krizinin öncelikli olduğunu, Antalya’nın en kıymetli varlığının su olduğunu belirtti.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm önceliği

Vali Şahin, yapı stokunun yetersizliğine dikkat çekerek sadece binaların yenilenmesinin yeterli olmayacağını, şehirleri yeniden planlamanın zorunlu olduğunu söyledi. Deprem riski düşük görülse de son 4.9’luk sarsıntının uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

Büyükşehir: Antalya sadece turizm değil, üretim üssü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya’nın turizmin ötesinde ticaret ve tarımda dünya markası olma potansiyeline sahip bir üretim üssü olduğunu söyledi. Özdemir, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, kent planlaması, istihdam ve üretim alanlarında konferanstan yol gösterici sonuçlar beklediklerini belirtti ve tüm paydaşlarla birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Sonuç: Antalya için ortak akılla yol haritası

Konferans, Antalya’nın ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümünü kapsayan çok boyutlu bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor. ATSO ve katılımcılar, 2050 vizyonunu somut stratejilere dönüştürmek için raporlar ve projeler geliştirerek kentin geleceğine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor.

ATSO BAŞKANI YUSUF HACISÜLEYMAN, ANTALYA’NIN GELECEK 25 YILINA YÖN VERECEK STRATEJİLERİN ORTAK AKILLA BELİRLENECEĞİNİ SÖYLEYEREK, “ANTALYA 2050 VİZYONU SADECE BİR PLAN DEĞİL, BU ŞEHRE VERDİĞİMİZ BİR SÖZDÜR” DEDİ.