2024'ün İlk Çeyreği: Türkiye Ekonomisinde Şaşırtıcı Gelişmeler

2024'ün İlk Üç Ayında Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler

2024 yılı, Türkiye için kapsamlı ve heyecan verici gelişmelerle dolu geçti. İlk çeyrek, insanlı uzay yolculuğu, ihracat alanında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırması ve kredi notunun yükseltilmesiyle damga vurdu.

Ocak-mart döneminde, ülke yalnızca ekonomik değil, bilim ve teknoloji alanında da önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı; Türkiye'nin ihracatı, %0,6 artışla 255.809 milyon dolara ulaştı ve bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek değeri oldu.

Uzay Yolculuğu ve Kredi Notunda Artış

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılan ve Ax-3 misyonunun bir parçası olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, önemli bir tarihi olay olarak kaydedildi. Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Amerika açıklarına iniş yaptı.

Ekonomik açıdan da hareketli günler yaşayan Türkiye, Fitch Ratings tarafından kredi notunun B'den B+'ya çıkarıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu artışın Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Önemli Ekonomik Durumlar

Geçtiğimiz günlerde 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu program kapsamındaki kamu projelerinin toplam tutarı 7,3 trilyon lira olarak belirlendi. Deprem tedbirleri projelerine ise 510 milyar lira ayrıldı.

En son açıklanan değerlere göre, Türkiye'nin işsizlik oranı, 2023 yılı itibarıyla %8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, yurt içi üretici fiyatlarının yıllık %44,2 artış gösterdiğini ortaya koydu.

Sonuç olarak, 2024 yılının ilk çeyreği, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda önemli bir dönüm noktası oldu. Uzay yolculuğundan ihracat rekoruna kadar birçok alanda gündem yaratmayı başardı.