DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,29 -0,17%
ALTIN
5.912,25 -0,08%
BITCOIN
3.713.944,04 -1,28%

Yenişehir 2026'da Hızlı Trenle Lojistik Üssü Olacak

Mehmet İleri, 2026'da hizmete girecek hızlı trenle Yenişehir'de iki istasyonun lojistik üs oluşturacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:33
Yenişehir 2026'da Hızlı Trenle Lojistik Üssü Olacak

Yenişehir 2026'da Hızlı Trenle Lojistik Üssü Olacak

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri'den açıklama

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, 2026'da hizmete girecek hızlı trenle ilçenin lojistik merkezi haline geleceğini açıkladı.

İleri, 2026 yılında hizmete girecek hızlı tren seferleri ile birlikte 2 istasyonun Yenişehir’de konumlandırılacağını belirterek, "Yolcu taşıma ve yük taşımacılığı yapılacak. Türkiye Yüzyılımızın mega projelerinden birisi olan hızlı tren hattımız önümüzdeki yıl hizmete girecek. Müteahhit firma çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bazı yerlerde elektrik hatları çekildi. Kısa bir süre sonra test sürüşleri başlayacak. Bununla birlikte ilçemiz lojistik üssü olmakla bize büyük bir avantaj sağlayacak."

İleri konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem lojistik hem de insan taşıma olarak ayrı bir özelliğe sahip oluyor. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Havaalanı istasyonu ve özel sektör taşıma istasyonunun hizmete girmesiyle Yenişehir artık ülkemizin en önemli lojistik merkezi olacaktır. 2026 yılında hizmete geçecek hızlı trenin, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

AK PARTİ YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANI MEHMET İLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK PARTİ YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANI MEHMET İLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’dan 15 Firma Uluslararası Şam Fuarı’nda
2
Balıkesir'de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı
3
İMD BÜRO-SEN: İş ve Meslek Danışmanlarına 'Taşra Kariyer Uzmanlığı' Statüsü Talebi
4
Erzurum'da Halk Pazarı'nın 10. Şubesi Vaniefendi'de Açıldı
5
LIPTON'ın Pazar ve Fındıklı Tesisleri Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye Devredildi
6
Hisarcıklıoğlu: DSO, Dünya'nın En İyi İlk 3 Odası Arasına Girdi
7
Van'da 'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' — Van TSO ve DAKA İşbirliği

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi