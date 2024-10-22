2024 Yılı 3. Çeyrek Performansı Açılandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 2024 3. Çeyrek Raporu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait performans verilerini açıkladı. Bu dönemle ilgili veriler, MKK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyuruldu.

Menkul Kıymet Değerlerinde Artış

30 Haziran'da 18,29 trilyon lira olarak belirlenen toplam menkul kıymet değeri, 30 Eylül itibarıyla 18,40 trilyon liraya yükseldi.

Yatırımcı Sayısında Büyüme

Bu dönemde, toplam yatırımcı sayısı 35,3 milyondan 35,7 milyona çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,7 milyon olarak kaydedildi.

Yeni Yatırımcılar ve Demografi

Yılın üçüncü çeyreği içerisinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 632 bin 522 oldu. Bu yeni yatırımcıların 508 bin 84'ü, 21-40 yaş grubundaki erkek bireylerden oluşurken, bu yaş grubundaki kadın yatırımcı sayısı da 377 bin 239 olarak belirlendi.

Hesap Sayısında Yükseliş

Toplam hesap sayısı 82,6 milyondan 84,3 milyona yükseldi, bakiyeli hesap sayısı ise 15,2 milyon olarak kaydedildi. Halka arz gerçekleştirilen 30 şirket, toplamda 54,3 milyar lira fon topladı. Halka arza katılım sayısı ise 57 milyon 861 bin oldu.

Yatırım Fonları ve Portföy Değerleri

Üçüncü çeyrek itibarıyla pay senetlerindeki portföy değeri 12,98 trilyon lira olarak belirlendi ve bu alandaki yatırımcı sayısı 7,16 milyon olarak kaydedildi. Yatırım fonlarının toplam portföy değeri ise 3,9 trilyon liraya ulaştı. Bağlı olan yatırımcı sayısı ise 5,34 milyon olarak ifade edildi.

Diğer Finansal Veriler

Toplam 17 bin 758 bireysel ve kurumsal yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,1 trilyon lira olarak belirlendi. Kitle fonlaması sisteminde yer alan yatırımcı sayısı 41,9 bine yükselirken, toplam 671 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 484 milyar 109 milyon 158 bin 493 lirayı buldu. Bu şirketlerin 167'si reel sektör, 504'ü ise diğer ihraççı şirketlerden oluştu.