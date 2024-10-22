DOLAR
34,24 0,01%
EURO
37,07 -0,09%
ALTIN
3.006,27 -0,41%
BITCOIN
2.289.998,37 1,23%

2024 Yılı 3. Çeyrek Performansı Açılandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2024 yılı 3. çeyrek verilerini açıkladı. Menkul kıymet değeri ve yatırımcı sayısındaki artış dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:41
2024 Yılı 3. Çeyrek Performansı Açılandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 2024 3. Çeyrek Raporu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait performans verilerini açıkladı. Bu dönemle ilgili veriler, MKK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyuruldu.

Menkul Kıymet Değerlerinde Artış

30 Haziran'da 18,29 trilyon lira olarak belirlenen toplam menkul kıymet değeri, 30 Eylül itibarıyla 18,40 trilyon liraya yükseldi.

Yatırımcı Sayısında Büyüme

Bu dönemde, toplam yatırımcı sayısı 35,3 milyondan 35,7 milyona çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,7 milyon olarak kaydedildi.

Yeni Yatırımcılar ve Demografi

Yılın üçüncü çeyreği içerisinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 632 bin 522 oldu. Bu yeni yatırımcıların 508 bin 84'ü, 21-40 yaş grubundaki erkek bireylerden oluşurken, bu yaş grubundaki kadın yatırımcı sayısı da 377 bin 239 olarak belirlendi.

Hesap Sayısında Yükseliş

Toplam hesap sayısı 82,6 milyondan 84,3 milyona yükseldi, bakiyeli hesap sayısı ise 15,2 milyon olarak kaydedildi. Halka arz gerçekleştirilen 30 şirket, toplamda 54,3 milyar lira fon topladı. Halka arza katılım sayısı ise 57 milyon 861 bin oldu.

Yatırım Fonları ve Portföy Değerleri

Üçüncü çeyrek itibarıyla pay senetlerindeki portföy değeri 12,98 trilyon lira olarak belirlendi ve bu alandaki yatırımcı sayısı 7,16 milyon olarak kaydedildi. Yatırım fonlarının toplam portföy değeri ise 3,9 trilyon liraya ulaştı. Bağlı olan yatırımcı sayısı ise 5,34 milyon olarak ifade edildi.

Diğer Finansal Veriler

Toplam 17 bin 758 bireysel ve kurumsal yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,1 trilyon lira olarak belirlendi. Kitle fonlaması sisteminde yer alan yatırımcı sayısı 41,9 bine yükselirken, toplam 671 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 484 milyar 109 milyon 158 bin 493 lirayı buldu. Bu şirketlerin 167'si reel sektör, 504'ü ise diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın Ana Hidrojen Ağı Onaylandı
2
SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti! Maaş zam oranı sonunda belli oldu: İşte yepyeni maaşlar
3
2024 Yılı 3. Çeyrek Performansı Açılandı
4
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Destek Ödemeleri Açıklaması
5
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar
6
Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artışı
7
FNSS, Endonezya İçin Zırhlı Personel Taşıyıcı İhraç Edecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi