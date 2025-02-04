2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Gerçekleşecek

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), 11-13 Şubat tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek. Zirve, devlet başkanlarından teknoloji dünyasının önde gelen isimlerine kadar dünyanın en etkili liderlerini bir araya getirecek.

Zirveden yapılan açıklamada, 30'dan fazla devlet başkanı, 400'den fazla bakan, 80 uluslararası kuruluş ve 140 hükümet delegasyonu ile birlikte 6 binden fazla katılımcının ekonomik istikrar, dijital dönüşüm ve kamu-özel sektör işbirliği konularındaki çözümleri belirlemek amacıyla Dubai'de buluşacağı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Kabine İşleri Bakanı ve Dünya Hükümetler Zirvesi Başkanı Muhammed el-Karkavi, zirvenin, teknolojik değişimin hızlandığı ve jeopolitik dönüşümlerin yaşandığı bir ortamda hükümetler, endüstriler ve küresel kurumlar için etkili değişimi yönlendiren önde gelen bir platform olduğunu vurguladı. El-Karkavi, "Zirve bu yıl da hükümetlerin ve toplumların karşı karşıya kaldığı hızlı değişimleri ve ortaya çıkan zorlukları ele alan küresel bir diyaloğu teşvik ediyor. Amacımız, insanlığın kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek, koşulları iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ederek, gelecek nesilleri güçlendirmektir," açıklamasında bulundu.

Yapay Zeka Uzmanları Zirvede Buluşuyor

Zirve kapsamındaki oturumlara 300'den fazla küresel uzman katılacak ve zirve sonunda 30 stratejik rapor hazırlanması planlanıyor. Yapay zekanın yönetişimdeki rolü, mobilitenin geleceği, ekonomik dayanıklılık, iklim adaptasyonu, küresel sağlık dönüşümü, ortaya çıkan sınırlar ve nüfus azalması gibi konular, 21 forum ve 200'ün üzerinde interaktif oturumda ele alınacak.

Ayrıca, yapay zekanın geleceği üzerine odaklanan TIME 100 AI toplantısı, dünyanın önde gelen 100 yapay zeka uzmanını bir araya getirerek katılımcılara önemli bilgiler sunacak.