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2025 PATA Zirvesi İstanbul'da Başladı: Sürdürülebilir Turizm İçin Önemli Adımlar

2025 Asya Pasifik Seyahat Birliği Zirvesi, İstanbul'da, sürdürülebilir turizm temasıyla gerçekleşiyor ve 260 delege katılıyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:25
2025 PATA Zirvesi İstanbul'da Başladı: Sürdürülebilir Turizm İçin Önemli Adımlar

2025 PATA Zirvesi İstanbul'da Başladı

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) tarafından düzenlenen 2025 Yıllık Zirvesi, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Zamansız Bilgelik temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Zirveye, 35 farklı destinasyondan 260 delege katılıyor.

Önemli Konuşmalar

Etkinlikte, kamu ve özel sektör temsilcileri, turizm yetkilileri ile akademisyenler bir araya geldi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven, PATA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Semone ve PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid konuşma yaptı.

Türkiye'nin Turizm Rolü

TGA Genel Müdür Vekili Türkseven, Türkiye'nin tarihi mirası ve doğal zenginliklerini vurgulayarak, "İnsanlığın bu ortak hazineleri ve doğal güzellikleri bize bu mirası koruma sorumluluğunu da yüklüyor." dedi. Ayrıca, 2024'te 62 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Türkiye'nin rekora imza attığını belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm

Türkseven, sürdürülebilirliğin sektörde kapsamlı bir dönüşüm gerektirdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğunun diğer ülkelere de örnek olmasını umut ediyoruz." dedi. PATA Yönetim Kurulu Başkanı Semone ise, turizmin sorumlu bir şekilde yapıldığında bir iyilik gücü olabileceğine inanarak, birlikte daha anlamlı bir turizm için çalıştıklarını ifade etti.

Yeni Yaklaşımlar ve İşbirliği

PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid, turizmin geleceği için sadece rakamlara değil, bir bütün olarak yönetim anlayışına dikkat çekti. "PATA üyeleri olarak güçlü bir rolünüz var. Dayanıklı ve anlamlı bir turizm ekonomisi şekillendirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Zirve, bugün itibarıyla sona erecek.

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 destinasyondan 260 delegenin...

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Zamansız Bilgelik (Timeless Wisdom for a Sustainable Future) temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kamu ve özel sektör temsilcileri, turizm yetkilileri ile akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte PATA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Semone, konuşma yaptı.

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 destinasyondan 260 delegenin...

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Zamansız Bilgelik (Timeless Wisdom for a Sustainable Future) temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kamu ve özel sektör temsilcileri, turizm yetkilileri ile akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte PATA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Semone, konuşma yaptı.

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