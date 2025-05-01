2025'te 4.5 Milyar Dolar İhracat Hedefleyen Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Ödüllendirildi

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe Ödül Yıldızı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), sektörün önde gelen firmalarını ödüllendirerek başarılarını taçlandırdı. Törende, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde, arı ürünleri, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et ve su ürünleri dahil olmak üzere toplamda 6 alt sektörde en çok ihracat yapan firmalar belirlenerek ödüllendirildi.

Ödül Töreninin Detayları

İlk 5 firmaya ödül, ilk 10'a girenlere ise başarı sertifikalarının verildiği törenin yıldızları, Kemal Balıkçılık, Banvit ve Şenpiliç oldu. Ek olarak, Paktavuk, Hastavuk, Orallar Zirai Ürünler, Ak Gıda Sanayi, Rella Gıda, Fokacı Su Ürünleri ve Bu Piliç de en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer aldı.

2024 İhracat Rakamları

İŞHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024'te önceki yıla göre ihracatını yüzde 11 artırarak 3 milyar 863 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Bu rakamın 2 milyar 83 milyon doları su ürünlerinden, 675 milyon doları kanatlı etlerinden, 529 milyon doları yumurtadan, 364 milyon doları süt ürünlerinden ve 174 milyon doları et ürünlerinden oluştu.

İhracat Hedefleri ve Stratejiler

Sezer, 2025’e kadar ihracat hedeflerinin 4,5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, “Sektör olarak bakanlıklarımızın destekleriyle ihracat yapabilmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, AB'ye ısıl işlem görmüş kanatlı ürünleri ihracatının başlaması ile birlikte Avrupa pazarına daha fazla giriş yapılmasının önünü açtıklarını belirtti.

Gelecek İçin Önemli Yatırımlar

Müjdat Sezer, ayrıca gıda talebinin Türkiye'ye akmasını sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, “Üretimin artırılmasına yönelik yatırımlar hayati öneme sahip” dedi. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kaynaklarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Ödül Törenine Katılan Önemli İsimler

Ödül törenine, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, İSHİB Başkan Yardımcıları Oğulcan Kemal Sagun ve Teoman Durukan ile birçok sektör temsilcisi katıldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller alanında geçen yıl en çok ihracat yapan şirketlere ödül verildi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller alanında geçen yıl en çok ihracat yapan şirketlere ödül verildi.