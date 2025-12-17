Egologıcs Bursa'dan Türkiye'ye Yayılıyor: Gürsu'da Gençler Sanayiyle Buluştu

Gürsu Belediyesi öncülüğünde kamu, sanayi ve üniversitelerden bütüncül iş birliği

Gürsu Belediyesi, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin somut bir örneği olan Egologıcs Geleceği Kodlayan Genç Zihinler projesini başarıyla tamamladı. Proje, gençleri sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odağında sanayi ile buluşturarak uygulanabilir çözümler üretmelerini sağladı.

Proje; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gürsu Belediyesi ve Bursa üniversitelerinin eş zamanlı katkılarıyla hayata geçirildi. Gürsu Belediyesi, yerel yönetim temsiliyle projenin sahaya yayılması ve paydaşlar arası koordinasyonun sağlanmasında aktif rol üstlendi.

Model; üniversitelerden gelen gençlerin sanayi ile doğrudan iletişim kurduğu, saha odaklı ve uygulanabilir çıktılar üreten bütüncül bir yaklaşım sundu. Gençler, sanayi tesislerinin gerçek çevresel problemlerini yerinde inceleyerek, özellikle su ve karbon ayak izi konusunda yenilikçi projeler geliştirdi.

Proje süresince 300 genç, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve proje geliştirme alanlarında eğitim aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 genç, 3 günlük Sürdürülebilirlik Proje Geliştirme Kampı ve Hackathon sürecine katılmaya hak kazandı. Hackathon katılımcılarının 20'si Bursa Teknik Üniversitesi, 30'u Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluştu.

Projenin kapanış etkinliği ve final programı, BTSO'nun destekleriyle Bursa Business School BBS (Uludağ Kampüs) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu yaparken, panelist olarak Harput Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, Beyçelik Holding Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. İmren Öztürk Yılmaz ve Trex Dijital Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir sanayinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm deneyimlerini paylaştı.

Hackathon sonunda jüri değerlendirmesiyle dereceye giren takımlara toplam 60 bin lira ödül takdim edildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise projenin çıktıları hakkında şunları ifade etti: Gençlerimiz sahaya indi, gerçek sorunlara dokundu. Karbonu ölçtü, suyu hesapladı ve en önemlisi çözüm ürettiler. Sanayinin dönüşümüne yön veren bu gençler aslında hepimize şunu söylüyor: Gelecek emin ellerde. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu anlamlı motivasyonu desteklemeye çalışıyoruz. Katılan tüm gençleri tebrik ederim.

Egologıcs modeli, Bursa'nın kurumlarının destek ve vizyonuyla gençleri sanayiyle buluşturarak hem yerel hem de ulusal düzeyde yaygınlaşabilecek bir örnek teşkil ediyor.

