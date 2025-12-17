Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı 39 bin 838 arttı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 39 bin 838 adet artarak 532 bin 670'e ulaştı.

Türkiye genelindeki durum ve Samsun’un payı

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu. Samsun’un Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı ise %1,6 olarak kayıtlara geçti.

Araç türlerine göre dağılım

Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun’daki 532 bin 670 motorlu kara taşıtının %48,1’ini (255 bin 974) otomobil, %2,4’ünü (12 bin 533) minibüs, %0,3’ünü (1 bin 704) otobüs, %16,8’ini (89 bin 398) kamyonet, %2,3’ünü (12 bin 319) kamyon, %17,7’sini (94 bin 321) motosiklet, %0,2’sini (1 bin 264) özel amaçlı taşıtlar ve %12,2’sini (65 bin 157) traktörler oluşturdu.

Devir işlemleri

Samsun’da Kasım ayında 14 bin 385 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde ilk sırayı %62,2 ile otomobil alırken, otomobili %16,7 ile kamyonet ve %8,6 ile motosiklet takip etti.

Yıllık artış ve öne çıkan veriler

Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 22,4 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bunu yüzde 17,8 ile motosiklet ve yüzde 8,0 ile otomobil izledi.

2024 Kasım ayında 492 bin 832 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, 2025 Kasım ayında yüzde 8,1 artışla 532 bin 670’e yükseldi. Açıklanan veriler, Samsun’da motorlu taşıt sayısındaki artışın sürdüğünü ve özellikle otomobil ile motosiklet sayısındaki yükselişin öne çıktığını gösteriyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN KASIM 2025 VERİLERİNE GÖRE, SAMSUN’DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 39 BİN 838 ADET ARTARAK 532 BİN 670’E ULAŞTI.