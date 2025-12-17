Yalova OSB'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Kapsamlı Saha İncelemesi

Yalova OSB'de Bakanlık Heyetiyle Sahada Değerlendirme

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji Yalova İl Müdürü ve ekibi bir araya geldi. Program, Sanayi Genel Müdürlüğü Makine ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı Fatih Özçınar başkanlığındaki heyetin katılımıyla icra edildi.

Ziyaretler ve Firma Değerlendirmeleri

Program, Yalova OSB sunumuyla başladı. Ardından OSB katılımcıları olan Arı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Endüstri GM Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Delfin Vinç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmalarına saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde firmaların sektörel birikimleri, pazar payları ve gelecek vizyonları ile ihracat ve ithalat potansiyelleri, küresel rekabet güçleri, üretim süreçleri ve Ar-Ge faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Üretilen ürünlerin ithal ikamesindeki rolü, stratejik önemi ve ihracat olanakları değerlendirildi; ulusal ve uluslararası pazarlarda karşılaşılan sorunlar ve mevzuattan kaynaklanan zorluklar için çözüm önerileri istişare edildi.

Sürdürülebilirlik, Yatırım ve Sanayicinin Talepleri

Toplantılarda sürdürülebilirlik, verimlilik ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalar ile firmaların yeni yatırım planları ve sektörel beklentileri gündeme getirildi. Heyet, sanayicilerin görüş ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve sanayinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması hedeflerini paylaştı.

Programın ardından Yalova OSB yetkililerince yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, sanayicilerimizi desteklemeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

