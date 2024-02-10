28.000 TL’ye 305 metre² arsa SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış imkanı sizi bekliyor

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan detaylara göre Denizli’nin Çalı ilçesinde 305 metre² arsa satışa çıkartıldı. Hisseli ve çoklu satış yapılacağını duyuran Denizli SGK Süller Mahallesi’nde yer alan alan bu taşınmaz satışı için istenilen muhammen bedelinin 28.125 TL olduğunu duyurdu. Sizlerde uygun fiyatlı taşınmaz sahibi olmak istiyorsanız, Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çoklu ve hisseli satılan bu arsaların kesinlikle kaçırmayın. İşte detaylar…

2110 TL TEMiNAT BEDELİ İSTENİYOR

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan bir taşınmaz satışına göre Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denizli’nin Çalı ilçesinin Süller Mahallesi’nde 305 metre karelik arsayı satışa çıkarttı. Hisseli ve çoklu satış gerçekleşecek bu taşınmaz için istenilen muhammen bedeli 28.125 TL olarak belirlendi. %10 kdv oranı uygulanacak bu taşınmaz için teminat ise 2110 TL olarak belirlendi. Satışa çıkartılan bu payın yanı sıra aynı bölgede beş farklı taşınmaz da satışa çıkartıldı. İstenilen teminat bedelleri ise satışa çıkartılacak olan arsanın muhammen bedeline göre değişim gösteriyor.





18 MART’TA BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Hisseli ve çoklu satışa konu olan bu taşınmaz için gerçekleşecek olan birinci satış gününün tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlendi. Satış saat 10:00’da gerçekleşecek. İkinci satış günü için ise Denizli SGK 25 Mart 2024 günü saat 10:00 ve 10:05 arası olacağını duyurdu. Sizler de uygun fiyatlarla Denizli Çalı ilçesinin Süller mahallesinden arsa sahibi olmak istiyorsanız, Denizli SGK tarafından duyurulan bu taşımaz fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Hisseli satışta olan bu bölgedeki arsanın en yüksek kıymeti ise 975.402,00 TL olarak belirlendi. Arsanın yüzölçümü ise 1179 metre².

