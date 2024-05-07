3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Mayıs ayında, Türkiye’nin kamu bankaları emeklilere sunulacak promosyon ödemeleri hakkında bir kampanya ilan etti. Kamu bankaları, emekli bireylere yapılacak promosyon miktarlarını açıkladı.

Mayıs ayı için devlet bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyonlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Açıklanan bilgilere göre, net ödeme miktarları hesaplarda görülebilecek.





HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank’ın yaptığı duyuruya göre, “Bankamızı tercih ederek emekli maaşını 3 yıl süresince bizden alacak olan SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alma şansına sahiptir.” denilmektedir.

Emekli Maaş Aralıklarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasındaki brüt emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasındaki brüt emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL ve üzerindeki brüt emekli maaşları için 12.000 TL promosyon öngörülmektedir.





VAKIFBANK’TAN EMEKLİLERE PROMOSYON FIRSATI



Türkiye Vakıflar Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma gereğince, emekli vatandaşlara promosyon ödemeleri sunmaya başladı. Bu ödemeler, emeklilere ilk kez bağlanan aylık gelirler ve emekli ikramiyeleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Emekli Maaşı Tutarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon,

• 10.000 TL ile 15.000 TL arası emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 20.000 TL arası emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL üzeri emekli maaşları için 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

Bu promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının Vakıfbank üzerinden 3 yıl süreyle alınmasının taahhüt edilmesi şartıyla yapılmaktadır. Belirtilen 3 yıllık süre zarfında, gelir/aylık tutarlarda oluşacak yıllık artışlar nedeniyle ek promosyon ödemesi yapılmayacaktır.





ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapma imkanı tanımaktadır.

Promosyon Ödeme Detayları

• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

• Müşteriler, 2022 yılı promosyon tutarlarını iade etmeksizin yeni başvurularını yapabilirler.

• 2024 yılı promosyon ödemesi esnasında, önceki dönemden kalan iade tutarları sistem üzerinden otomatik olarak düşülecektir.

Emekli Maaşı Tutarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon,

• 10.000 TL ile 15.000 TL arası emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 20.000 TL arası emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL üzeri emekli maaşları için 12.000 TL promosyon sunulmaktadır.