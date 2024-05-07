Bist 100
10.336,5 0%
DOLAR
32,28 0,1%
EURO
34,8 0,03%
ALTIN
2.389,81 -0,31%

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Mayıs ayında emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:14
3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Mayıs ayında, Türkiye’nin kamu bankaları emeklilere sunulacak promosyon ödemeleri hakkında bir kampanya ilan etti. Kamu bankaları, emekli bireylere yapılacak promosyon miktarlarını açıkladı.

Mayıs ayı için devlet bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyonlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Açıklanan bilgilere göre, net ödeme miktarları hesaplarda görülebilecek.

EEMKLİ PROMOSYON

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank’ın yaptığı duyuruya göre, “Bankamızı tercih ederek emekli maaşını 3 yıl süresince bizden alacak olan SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alma şansına sahiptir.” denilmektedir.

Emekli Maaş Aralıklarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasındaki brüt emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasındaki brüt emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL ve üzerindeki brüt emekli maaşları için 12.000 TL promosyon öngörülmektedir.

PROMOSYON HAKKINDA

VAKIFBANK’TAN EMEKLİLERE PROMOSYON FIRSATI

Türkiye Vakıflar Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma gereğince, emekli vatandaşlara promosyon ödemeleri sunmaya başladı. Bu ödemeler, emeklilere ilk kez bağlanan aylık gelirler ve emekli ikramiyeleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Emekli Maaşı Tutarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon,

• 10.000 TL ile 15.000 TL arası emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 20.000 TL arası emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL üzeri emekli maaşları için 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

Bu promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının Vakıfbank üzerinden 3 yıl süreyle alınmasının taahhüt edilmesi şartıyla yapılmaktadır. Belirtilen 3 yıllık süre zarfında, gelir/aylık tutarlarda oluşacak yıllık artışlar nedeniyle ek promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapma imkanı tanımaktadır.

Promosyon Ödeme Detayları

• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

• Müşteriler, 2022 yılı promosyon tutarlarını iade etmeksizin yeni başvurularını yapabilirler.

• 2024 yılı promosyon ödemesi esnasında, önceki dönemden kalan iade tutarları sistem üzerinden otomatik olarak düşülecektir.

Emekli Maaşı Tutarına Göre Promosyon Miktarları

• 10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon,

• 10.000 TL ile 15.000 TL arası emekli maaşları için 8.000 TL promosyon,

• 15.000 TL ile 20.000 TL arası emekli maaşları için 10.000 TL promosyon,

• 20.000 TL üzeri emekli maaşları için 12.000 TL promosyon sunulmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

Kiracıları koruyan yasa onaylandı! PTT yada IBAN'a ödenmeyen kiralar başınıza iş açıyor

ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak