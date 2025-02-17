3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Toplandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, kongrelerin sektördeki işbirliğini güçlendirmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yağcı: "Turizm Bir Değerler Zinciridir"

Yağcı, turizmin sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek, "Turizm bir değerler zinciridir. Bunun içinde acente, rehber, yeme içme üniteleri, oteller yer alıyor. Hepsi bu zincirin birer parçası. Turizm denilince acente de olacak, otel de, rehber de, yiyecek içecek üniteleri de olacak, ulaşım da..." dedi.

Yağcı, ayrıca Türkiye'nin turizm alanındaki hedeflerinin sürekli büyüdüğünü ve bu hedeflere ulaşmanın ancak birlik içinde çalışarak mümkün olacağını belirtti. Türkiye'nin, geçmişte Mısır ve Tunus ile kıyaslanırken, artık İspanya ve İtalya ile rekabet ettiğini ifade etti.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan Değerlendirme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin dinamik bir sektör olduğunu, sektör paydaşlarının insanları mutlu etme hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Bağlıkaya, "Hızla değişen dünyada yeni fırsatlarla beraber sorumluluklarımız artıyor. Bu nedenle ortak aklı öne çıkaracak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Narin ve Şener’den Önemli Açıklamalar

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, kongrenin sektöre yeni bir yol haritası oluşturulmasında önemli rol oynayacağını söyledi. TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ise kongrede turizmin geleceğinde havacılığın rolü üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Kongre, yarın sona erecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya getirdi. Kongrenin açılışında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşma yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya getirdi. Kongrenin açılışında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşma yaptı.