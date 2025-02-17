3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

Antalya'da başlayan 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi ve geleceğe dair önemli hedefler belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:14
3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Toplandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, kongrelerin sektördeki işbirliğini güçlendirmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yağcı: "Turizm Bir Değerler Zinciridir"

Yağcı, turizmin sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek, "Turizm bir değerler zinciridir. Bunun içinde acente, rehber, yeme içme üniteleri, oteller yer alıyor. Hepsi bu zincirin birer parçası. Turizm denilince acente de olacak, otel de, rehber de, yiyecek içecek üniteleri de olacak, ulaşım da..." dedi.

Yağcı, ayrıca Türkiye'nin turizm alanındaki hedeflerinin sürekli büyüdüğünü ve bu hedeflere ulaşmanın ancak birlik içinde çalışarak mümkün olacağını belirtti. Türkiye'nin, geçmişte Mısır ve Tunus ile kıyaslanırken, artık İspanya ve İtalya ile rekabet ettiğini ifade etti.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan Değerlendirme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin dinamik bir sektör olduğunu, sektör paydaşlarının insanları mutlu etme hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Bağlıkaya, "Hızla değişen dünyada yeni fırsatlarla beraber sorumluluklarımız artıyor. Bu nedenle ortak aklı öne çıkaracak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Narin ve Şener’den Önemli Açıklamalar

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, kongrenin sektöre yeni bir yol haritası oluşturulmasında önemli rol oynayacağını söyledi. TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ise kongrede turizmin geleceğinde havacılığın rolü üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Kongre, yarın sona erecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya getirdi. Kongrenin açılışında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşma yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya getirdi. Kongrenin açılışında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: Sağlam Politikalara Devam
2
Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar
3
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Türkiye'nin İstihdam Başarısının Sırrı
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
6
3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı