KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e Giren Kayserili 3 Firmaya Tebrik Ziyareti

KAYSO heyeti, TOBB Türkiye 100 listesine giren Kayserili üç firmayı ziyaret ederek plaket takdim etti; Başkan Mehmet Büyüksimitci başarı ve destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:04
Kayseri sanayisinin başarısı TOBB Türkiye 100 listesinde ödüllendirildi

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen ve şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışlarının esas alındığı yarışma sonuçlandı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde Kayseri’den üç firma yer aldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, TOBB tarafından açıklanan TOBB Türkiye 100 listesinde yüksek büyüme performanslarıyla dikkat çeken Kayserili firmaları ziyaret ederek plaket takdim etti.

Mehmet Büyüksimitci ziyaretlerde şunları söyledi: "Zorlu küresel ekonomik şartlara, artan maliyetlere ve belirsizliklere rağmen Kayseri sanayisi üretim gücünü ve rekabetçiliğini korumayı başarmıştır. TOBB Türkiye 100 listesinde yer alan firmalarımız, şehrimizin girişimcilik ruhunu, çalışma azmini ve potansiyelini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bu başarılar, Kayseri’nin sanayide geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır."

Başkan Büyüksimitci sözlerini şöyle sürdürdü: "Firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sağladıkları istihdam, gerçekleştirdikleri katma değerli üretim ve ülke ekonomimize sundukları katkılar son derece kıymetlidir. Bu firmalarımız, diğer sanayicilerimiz için de ilham kaynağı olmaktadır. Kayseri Sanayi Odası olarak her zaman sanayicimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz"

TOBB Türkiye 100 çalışmasının önemine de değinen Başkan Büyüksimitci, TOBB Başkanı’na teşekkür ederek konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, TEPAV ve TOBB ETÜ’ye teşekkür ediyorum. Türkiye 100 araştırması, firmalarımızın performanslarını görünür kılmak ve başarıyı teşvik etmek adına son derece değerli bir çalışmadır. Listede yer alarak Kayseri’mizi gururlandıran firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

