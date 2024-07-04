ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

Temmuz zammı öncesinde milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir haber vardı. Bankalar cömert bir adım atarak insanlara emekli maaşının yanı sıra maaşına eşdeğer ikramiye de sunacak.

En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Temmuz ayı zam artırımını beklediğimiz bu günlerde bankalar arasındaki terfi yarışı da kızışıyor. Emekli maaşları açıklanmadan önce bankalar promosyon tutarlarını artırıyordu. Şu anda emeklilere en fazla promosyon veren bankalar ING Bank ile Yapı Kredi Bankası'dır. Her iki banka da emekli müşterilerine 18 bin TL tutarında promosyon ödeneği yapacaklarını açıkladı.





Denizbank emeklilere 12 bin TL tutarında promosyon ödemesi yaparken Garanti BBVA'nın da 15 bin TL promosyon ödeneği vereceği öğrenildi. Garanti BBVA'nın ek promosyonlarıyla bu rakamı 18 bin TL'ye çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.

Emeklilik ek promosyon ödemesini nasıl alabilirim?

Yapı Kredi Bankası emeklilere 3.000 TL tutarında ek promosyon ödemesi sunuyor. Ek promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödenmesi talimatı vermesi, mevcut kredi kartıyla toplam 1.000 TL harcama yapması ve uygulamayı ilk kez kullanmaya başlaması ya da uygulamayı aktif bir şekilde kullanmaya başlaması gerekiyor. Bu sayede 3.000 TL tutarında ek promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Asgari emekli maaşı 10.000 TL iken, en düşük terfi 10.000 TL olduğunda maaş ikramiyesi tutarında ek promosyon da verilmektedir. Ödemeler ATM'lerden kolaylıkla çekilebilir.