Sunar Mısır Paris'te: Fi Europe 2025'te Küresel Müşterilerle Buluştu

Sunar Mısır Paris'te Fi Europe 2025'te Sahneye Çıktı

Küresel gıda endüstrisine sürdürülebilir ve yenilikçi hammadde sağlayan Sunar Mısır, 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenen Fi Europe 2025 fuarında yerini aldı. Organizasyonda 135’ten fazla ülkeden profesyonel katılımı olurken şirket, geniş ürün portföyü ve Ar-Ge kapasitesiyle yoğun ilgi topladı.

Fuarda Sunar Mısır'ın vurguları

Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, fuara katılımla amaçlarının hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri derinleştirmek hem de yeni iş birlikleri kurmak olduğunu belirtti. Yüzer, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tür küresel organizasyonlar sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika pazarları için stratejik öneme sahip ürünlerde görünürlüğümüzü artırıyor ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknik ve ticari çözümlerimizi yüz yüze aktarma imkânı buluyoruz. Sunar Mısır olarak doğadan gelen ürünleri, ileri teknolojiyle dönüştürerek sürdürülebilir ve yüksek kaliteli hammadde haline getiriyoruz. Uzun yıllardır, uluslararası pazarlarda güvenilir bir tedarikçiyiz. Fi Europe gibi dünyanın en büyük fuarlarından birine katılmak, uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimize katkı sağlıyor"

Sürdürülebilir üretim ve ithalata bağımlılığı azaltma hedefi

Yüzer, şirketin üretim yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik"

Şirketin düşük glisemik indeks, yağ azaltma ve şekersiz çözümler sunma gibi fonksiyonel avantajları üreticilere değer kattığını vurgulayan Yüzer, ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği, gıda güvenliğine tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek."

Ar-Ge odaklı geniş ürün portföyü

Fuarda polioller, nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları ve maltodekstrin şurupları gibi ürün grupları tanıtıldı. Bu ürünlerin; şekerleme, içecek, fırıncılık, sos, hazır gıda ve kaplama uygulamalarında fonksiyonel fayda sağladığı belirtildi.

Öne çıkan ürünler arasında Türkiye'de ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan toz sorbitolü üreten tek firma olma özelliğiyle Sunsorb Sorbitol ve Sunsorb Toz Sorbitol, ayrıca Maltitaste Maltitol, SMT Gum Modifiye Nişasta, SM Fdex Dekstrin ve sert şeker uygulamalarına yönelik Maltitaste Dulce 6040 yer aldı.

Ziyaretçiler, Sunar Mısır'ın hammadde sunumlarının yanı sıra bu hammaddelerle hazırlanmış son ürün örneklerini tat, doku ve homojenlik açısından inceleme fırsatı buldu.

