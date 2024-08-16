3. Uluslararası Food Fest Antalya 6 Eylül'de Başlıyor

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Food Fest, 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda, Karaalioğlu Parkı'nda "Gelecek Antalya" temasıyla gerçekleşecek olan festival, yerel ve uluslararası konukları ağırlayacak.

Gastronomi Dünyasında Önemli Bir Buluşma

Festivale, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünya genelinden katılımcılar bekleniyor. Etkinlik süresince coğrafi işaretli gıda ürünleri, Michelin yıldızlı şefler ile atölye çalışmaları, paneller, söyleşiler ve konserler düzenlenecek.

Antalya'nın Değerleri Tanıtılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin tanıtım toplantısında Antalya'nın gastronomi alanındaki değerlerini tanıtma hedefinde olduklarını vurguladı. Başkan Böcek, festivalin Akdeniz'in lezzetlerini, yerel üreticileri ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getireceğini açıkladı.

Antalya'nın Gastronomi Başkenti Olma Hedefi

“Bu festival, geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır” diye belirten Böcek, kentin turizmde gastronomi başkenti olma yolundaki hedefini paylaştı.

Yabancı Turistler İçin Stratejik Önem

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, gastronomi alanındaki gelişmelere vurgu yaparak, festivalin sadece yerel pazara değil, aynı zamanda yabancı turistlere de hitap ettiğini ifade etti. Yağcı, "Turistler geldikleri bölgenin kültürel lezzetlerini tanımak istiyor. Bu festival, bu yönde önemli bir fırsat sunuyor." dedi.

Festival Programı ve İlgili Etkinlikler

Etkinliğin sona ermesinin ardından, Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festival programıyla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca, ünlü şef Danilo Zanna eşliğinde yerel ürünlerin tanıtımı yapıldı ve kabak tatlısı sunumu gerçekleştirildi.

Antalya'da, 6-8 Eylül tarihlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "3. Uluslararası Food Fest Antalya" "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Antalya'da, 6-8 Eylül tarihlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "3. Uluslararası Food Fest Antalya" "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Antalya'da, 6-8 Eylül tarihlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "3. Uluslararası Food Fest Antalya" "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Antalya'da, 6-8 Eylül tarihlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "3. Uluslararası Food Fest Antalya" "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik için tanıtım toplantısı düzenlendi.