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338 metrekare tarla Mamak’ta satılık! Sadece 250 Bin TL vereceksiniz

Kıyıda köşede biriktirmiş olduğunuz 250.000 TL’niz varsa 338 metre kare tarla Ankara’nın Mamak ilçesinde satışa çıkartıldı. Albaraka gayrimenkul tarafından satışa çıkartılmış bu tarla kaçmaz nitelikte. İşte Ankara’nın Mamak ilçesinde satılığa çıkartılan tarlanın detayları…

Yayın Tarihi: 23.02.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:45
338 metrekare tarla Mamak’ta satılık! Sadece 250 Bin TL vereceksiniz

Ankara Mamak’ta 338 metrekare yatırımlık tarla Albaraka gayrimenkul tarafından satışa çıkartıldı. Albaraka banka gayrimenkul fırsatları hafta içerisinde peş peşe duyurulmaya devam edilirken, bu sefer sadece 250.000 TL’ye tarla satışa çıkardığı paylaşıldı. Odabaşı mahallesi Gölgeli Kaya mevkiinde satışa çıkartılan Mamak Ankara’daki taşınmaz hisseli şekilde 250.000 TL’den satılacak. İte Albaraka gayrimenkul tarafından ½ hisseli şekilde satışa çıkartılan tarlanın detayları…

338 METREKARE TARLANIN YARI HİSSESİNİ 250.000 TL’DEN SATIN ALACAKSINIZ

Ankara’nın Mamak ilçesinde Odabaşı Mahallesi Gölgeli Kaya mevkii 19 Mayıs Bulvarı’nda 338 metrekare tarla Albaraka gayrimenkul tarafından satışa çıkartıldı. Ankara Kırıkkale yolunda yer alan, 19 Mayıs bulvarındaki bu tarlanın ulaşım yollarının açık olması büyük bir avantaj. Eğer yatırımlık tarla sahibi olmak istiyorsanız muhakkak Ankara'nın Mamak ilçesindeki bu tarlaya göz atmalısınız. 250.000 TL’den kocaman tarlayı sahip olmak Albaraka gayrimenkul ile sizleri bekliyor!

Başlık Düzenle Sil 338 metrekare tarla Mamak’ta satılık! Sadece 250 Bin TL vereceksiniz

AMA MAMAK'TA YATIRIMLIK TARLA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Mamak’ta satışa çıkartılmış olan 338 metrekarelik tarla 250.000 TL’den sahibini bekliyor. krediye uygun olmayan bu tarla için yastık altında kıyıda köşede biriktirmiş olduğunuz 250.000 TL’niz varsa ve yatırım yapmak istiyorsanız kaçmayacak fırsat için Albaraka gayrimenkul satış sayfasına göz gezdirebilir, Ankara'daki bu fırsatı kapabilirsiniz.

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