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395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolileri satışa çıkartıldı! Happy Center Ramazan kolileri

Ramazan kolisi satın almak isteyen vatandaşlara Happy Center'dan da beklenen haber geldi. 4 farklı Ramazan kolisini satışa çıkartan Happy Center, 395 TL’den başlayan fiyatlarla 20 Şubat 12 Nisan 2024 tarihleri arasında kolilerin satışını gerçekleştirecek. İşte 12 Nisan 2024 tarihine kadar satışta olacak Ramazan kolilerinin detayları…

Yayın Tarihi: 23.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:00
395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolileri satışa çıkartıldı! Happy Center Ramazan kolileri

Ramazan yaklaşmışken vatandaşlar Ramazan kolisi satın alıp ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara dağıtmaya başladı bile. Happy Center’da 4 farklı Ramazan kolisi hazırlayarak, 20 Şubat 2024 tarihinden itibaren Ramazan kolilerini satışa çıkardı. Ekonomik paket, bereket paketi, lezzet paketi, ziyafet paketi olarak 4 farklı çeşit Ramazan kolisini satışa çıkartan Happy Center, 12 Nisan 2024 tarihine kadar bu kolilerin satışını gerçekleştirecek. 395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolisi satın almak istiyorsanız; sizlere en yakın Happy Center market şubelerine gidebilir ya da online olarak siparişinizi oluşturabilirsiniz.

395 TL'DEN EKONOMİK PAKET RAMAZAN KOLİSİNİ SATIN ALABİLİRSİNİZ

Happy Center’ın 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle satışa çıkarmış olduğu 4 farklı çeşit Happy Center Ramazan kolonilerinden en uygun olan ekonomik paket olarak ön plana çıkıyor. Ekonomik paket Ramazan kolisinde 16 farklı ürün bulunuyor. Bu paket 395 TL’den Happy Center market şubelerinde ve online platformunda satışta. İkinci paket olan bereket paketi 696, üçüncü paket olan lezzet paketi 795 ve son olarak ziyafet paketi olan dördüncü paket ise 995 TL’den satışta. Sizler de uygun fiyatlarla bol bereketli Ramazan kolilerini satın almak istiyorsanız, Ramazan bereketini yardımlarınızla yaşamak istiyorsanız Happy Center marketlerde 12 Nisan 2024 tarihine kadar satışta olacak. Bu Ramazan kolilerinin herhangi birisini satın alabilir, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilirsiniz.

 

395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolileri satışa çıkartıldı! Happy Center Ramazan kolileri

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395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolileri satışa çıkartıldı! Happy Center Ramazan kolileri

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