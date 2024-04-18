5 dakikada onaylanan 3 ay ertelemeli kredi! Bankadan değil PTT'den büyük kıyak

Ekonomik zorluklar ve aynı zamanda da artan enflasyon nedeniyle halkın finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla PTT, 2020 yılında tüketici kredisi faiz oranlarını düşürdü ve faiz oranlarını yeniden yükseltti. Bu tedbir, üç ay moratoryumlu düşük faizli kredilere olan talebi daha da artırdı. Peki, PTT 3 ay vadeli kredi veriyor mu? Faiz oranları düşük kalacak mı? İşte bu soruların yanıtları..





PTT ile Aktif Bank arasında yapılan anlaşma gereği başvuran herkese 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanacak. Söz konusu düşük faizli kredi kampanyası, acil nakit ihtiyaçları için 5 dakikada hazırlanabilmesi ve ödemelerin 3 ay sonra başlayabilmesi nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Aktiv Bank'ın dijital bankacılık hizmetinin yürüten N Kolay üzerinden sunulan kredinin yüzde 3,49 faiz oranıyla öne çıktığı görüldü. Bu kampanya ile 50.000 TL kredi kullanan müşteriler, ilk taksit ödemesi 3 ay sonra başlamak üzere 12 ay boyunca aylık 5.494,92 TL taksitler halinde toplam 66.226,54 TL ödeyerek borcunu kapatabilecek.

Detaylar/Başvuru için 'https://www.ektifbank.com.tr/' adresini ziyaret edebilirsiniz.