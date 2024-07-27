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50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

Yeni ING müşterilerine özel cazip faiz oranları ve 3 ay erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Üstelik, Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanarak daha düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:38
50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

İhtiyaç kredisi arayanlar için ING, ilk kez ING müşterisi olacaklara özel cazip faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. %3,69 faiz oranıyla 36 ay vadede 50.000 TL ve %3,74 faiz oranıyla 24 ay vadede 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.


DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARINDAN YARARLANIN

İlk kez Turuncu Ekstra'lı olup kredi kullanan ING müşterileri, 5 bin TL’ye kadar %0’dan başlayan faiz oranlarından ve 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde %3,57’den başlayan faiz oranlarından faydalanabiliyor. %3,69 faizli kampanyadan yararlanabilmek için, son 14 gün içinde ING müşterisi olmanız gerekmektedir. Mevcut ING müşterileri ise %3,99’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.


FARKLI VADELİ VE FAİZ ORANLI KREDİ SEÇENEKLERİ

İhtiyaç kredisi kampanyaları, 3-36 ay vadede %3,69 ile %8,99 arasında değişen aylık akdi faiz oranlarıyla sunuluyor ve ödeme performansınıza göre farklılık gösterebiliyor. 3 ay erteleme seçeneği, 36 ay vadeye kadar uygulanabiliyor. Bu durumda, 36 ay vadeli kredilerde ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturuluyor. 

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TURUNCU EKSTRA AVANTAJLI KREDİ İLE DAHA KAZANÇLI OLUN

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faizi %3,69’dan başlıyor ve belirtilen faiz oranı kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerli oluyor. Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’nin indirimli faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansıtılırken, kampanya süresince diğer kredi kullanımlarında %3,62’den başlayan faiz oranları uygulanıyor. ING Kredi Noktası’ndan yapılan alışverişlerde ise farklı koşullar geçerli oluyor.

 

MEVCUT MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZ ORANLARI

Mevcut ING müşterileri ve Turuncu Ekstra taksit ödemelerinde indirimli faiz oranları sadece Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli oluyor. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olup, bu tutar üzerinden %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınıyor.

 

SON TARİHİ KAÇIRMAYIN

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olup, bu tutar üzerinden %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır. ING, kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir. 31 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden bu kampanyadan faydalanmayı unutmayın.

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