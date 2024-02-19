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7200 metrekare tarla için sadece 100.000 TL isteniyor! Gören kapacak

İlan.gov.tr üzerinden Balıkesir’in Gönen ilçesinde 7.200 metrekarelik tarla mahkemeden satışa çıkartıldı. İcradan satışa çıkartılmış olan bu tarla için istenilen muhammen bedeli ise 100.800 TL olarak belirlendi. Kıyıda köşede 100.000 TL’si olan 7.200 metrekare tarlayı kapacak!

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:32
7200 metrekare tarla için sadece 100.000 TL isteniyor! Gören kapacak

Balıkesir'de tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde dolu haber ilan.gov.tr üzerinden duyuruldu. Balıkesir'in Gönen ilçesinden 7200 metrekarelik tarla sudan ucuz fiyata satışa çıkartıldı. Resmen kıyıda köşede 100.000 TL’si olan 7.200 metrekarelik tarlayı yok fiyatını satın alabilecek. ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkartılmış olan bu taşınmazın açık arttırma başlangıç tarihi ise 21 Mart 2024 14:20 olarak belirlendi.

100.800 MUAMMEN BEDELİ İLE 21 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR

İcradan satılık olan bir çok taşınmazın ilanlarını paylaşan ilan.gov.tr üzerinden bu sefer dikkat çeken Balıkesir’in Gönen ilçesindeki 7200 metrekarelik tarlanın mahkemeden satışa çıkartılması oldu. 100.800 TL muhammen bedeli ile satışa çıkartılan bu tarla için %10 KDV oranını söz konusu olduğu duyuruldu. 21 Mart 2024 saat 14:20’de başlayacak açık arttırma 28 Mart 2024 14:20’de sona erecek. Söz konusu olan bu taşınmaz için ikinci artırma tarihi başlangıcı 26 Nisan 2024 saat 14:20, bitiş tarihi ise 3 Mayıs 2024 14:20 olarak belirtildi.

7200 metrekare tarla için sadece 100.000 TL isteniyor! Gören kapacak

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