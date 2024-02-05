750 TL’den başlayan fiyatlarla arazi tarla kiralamanız mümkün! Milli Emlak büyük fırsatı duyurdu

Milli Emlak uygun fiyatlarla arazi ve tarla kiralamak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika ilanlar paylaştı. Farklı farklı illerde 750 TL’den 1500 TL’ye kadar değişen, tarla ve arazi kiralanması üzerine güncel ilanlar paylaşıldı. Niğde, Konya ve Erzurum’da tarla arazi kiralamak isteyenler bu habere kesinlikle göbek atacak. İşte Milli Emlak tarafından 750 TL’den başlayan arazi tarla kiralamanın detayları…

750 TL’YE 441,13 METRE² ARAZİ KİRALANACAK

Milli Emlak tarafından duyurulan en avantajlı ilan Erzurum’un Oltu ilçesinde 750 TL’ye 441,13 metre karelik arazinin kiralanması oldu. İhaleye yedi gün kalmışken bu arazi için istenilen teminat bedeli 75 TL olarak belirlendi. 750 TL fiyatla 441,13 metre karelik arazi kiralamak isteyen vatandaşlar için ihale tarihi 12 Şubat 2024 saat 10:00 olarak belirlendi. İhale Erzurum’u Oltu ilçesinde gerçekleşecek.





1500 TL’YE 1379,82 METRE²’LİK ARAZİ KİRALANACAK

Milli Emlak’ın duyurmuş olduğu fırsatlardan bir diğeri ise Niğde’nin Bor ilçesinde 1500 TL’ye 1379,82 metre karelik arazinin kiralanması oldu. Bor ilçesinde sadece 1500 TL’ye kocaman arazi kiralamak isteyen vatandaşlar 375 TL teminat bedeli ödeyerek ihaleye katılım sağlayabilecekler. İhale için ise son 2 gün kaldığı duyuruldu. 7 Şubat 2024 saat 13:40’ta gerçekleşecek olan ihalenin yeri ise Niğde’nin Bor ilçesi olarak paylaşıldı.





KONYA’DA 1183,50 METRE KARELİK TARLA 1500 TL’YE KİRALANACAK

Milli Emlak tarafından duyurulan üçüncü fırsat ise Konya’nın Çumra ilçesinde 1500 TL’ye 1183, 50 metre karelik tarlanın kiralanması oldu. 12 Şubat 2024 saat 11:00’da gerçekleşecek ihale için teminat bedeli 450 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 14 gün kalan ihale için belirtilen teminat bedelini ödedikten sonra ihaleye katılım sağlayabilecek.



