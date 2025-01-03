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Borsa İstanbul'da Armada Gıda Gong Töreni Gerçekleşti

Armada Gıda, halka arzla birlikte Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirketin büyüme hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:24
Borsa İstanbul'da Armada Gıda Gong Töreni Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Armada Gıda Gong Töreni Gerçekleşti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bugün gerçekleştirilen gong töreninde Armada Gıda'nın halka arzını duyurdu. Armada Gıda, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye başladı.

Global Menkul Değerler liderliğinde yapılan halka arz, yoğun ilgiyle tamamlandı. Törene, Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Saygın Sönmez ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile Global Menkul Değerler yetkilileri katıldı.

Öz Kaynak Yapısını Güçlendirecek Yatırımlar

Ergun, Armada Gıda’nın 30 yılı aşkın köklü geçmişinin ve yenilikçi yaklaşımının bakliyat ve hububat sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bugün gerçekleştirilen halka arz sayesinde öz kaynak yapısını güçlendirecek, devam eden yatırımlarının finansmanını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Global Bir Oyuncu Hedefi

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, şirketin 1993 yılında bir aile şirketi olarak kurulduğunu ve bugün küresel bir oyuncu haline geldiğini ifade etti. Sönmez, “Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diyerek yılda yaklaşık %70 gelirlerinin global pazarlardan geldiğine dikkat çekti.

Sönmez, önümüzdeki dönemde Armada Gıda'yı global bir oyun kurucu haline getirmek için %10-15 büyüme hızını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin 2025 yılında tamamlamayı planladığı yeni fabrikası ile mevcut üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti.

Aktarılan hedefler arasında, Kazakistan'da kurulacak bakliyat işleme tesisi ile yerli ve milli sermaye ile bölgede güçlü bir oyuncu olma planları da yer alıyor. Sönmez, yatırımcılarına teşekkür ederek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini ifade etti.

Armada Gıda, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye...

Armada Gıda, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da gong, Armada Gıda için çaldı.

Armada Gıda, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye...

Armada Gıda, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da gong, Armada Gıda için çaldı.

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