7500 TL 8.000 TL 9.000 TL maaş alan emekliye Denizbank'tan promosyon müjdesi! 24.500 TL ödenecek

2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak olan zam sonrasında emekli maaş aralığına göre ödenen promosyonlarda da değişim olacak. Maaş aralığı değişen emeklinin promosyon ödemesi hakkı da artacak. Öte yandan ekonomistlerin tahminlerine göre emekli promosyonlarının enflasyon karşısında ezilmeye başlamasından mütevellit bankalar tarafından artırım kararına gireceği tahmin ediliyor. Bankalar 2017 senesinden beri emeklilere özel olarak promosyon ödemesi yapmakta. Emeklinin maaşını bankaya taşıması ve 3 yıl kalma taahhüdü vermesi durumunda promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Bankalar emekli portföyünü arttırmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özellikle de promosyona ek olarak sunulan kampanyalar geri ödeme ya da faizsiz kredi olanakları olarak emekliye sunuluyor.

Özel bankalar kamu bankalarına göre daha yüksek promosyon ödemesi veriyor. Geçtiğimiz Mart ayında EYT kanunu onayı sonrasında bankalar milyonlarca emekliyi maaş müşterisi yapabilmek adına emekliyi cezbedecek kampanyalar başlatmıştı. Denizbank, diğer bankalarda bir tık fazla olarak 10.000 TL'ye varan ödeme yapmıştı. Biten kampanya sonrasında 5 bin lira emekli promosyonu ödemesi devam ediyor.





DENİZBANK'TAN EK PROMOSYON

Denizbank emekliye sunulan ödemelerine ek olarak yeni müşteriye özel kampanyasını başlatmış bulunuyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan emekli, emekli promosyona ek 20,000 TL ek ödeme alabiliyor. Öte yandan bir çok kampanyaya katılarak ek ödeme alabiliyor.

Sunulan kampanyalar kapsamında emeklinin cebine ilk maaşına istinaden 25 bin lira ödeme yatabilecek. Bu ödemelerden 10 bin lira düşük faizli kredi, 10 bin lira faizsiz nakit avans ile birlikte toplam 25 bin lira ödeme alınabiliyor.





DENİZBANK 25 BİN LİRA KAMPANYASI

Yılbaşından sonra emekli promosyonuna yapılması tahmin edilen artış öncesinde Denizbank hızlı davranarak yeni ödemesini açıkladı. Yapılan açıklama da maaş aralığına göre 5000 TL promosyon ödemesi ile birlikte %0.99 oranında düşük faizli krediye ek olarak 10,000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

0,99 faizli kapsamında verilen 10 bin liranın geri ödemesi 6 ay vadede 1.742 TL, 12 ay vade de ise 1.153 TL aylık ödeme ile tamamlanabiliyor. 7500 TL 8.000 TL 9.000 TL emekli maaşı alan emekli 4500 TL emekli promosyonuna ek olarak 20 bin lira kredi ve faizsiz avans desteği ile birlikte hesaplarında artı 24500 TL bakiyeye ulaşabilecek