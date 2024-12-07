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8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek kongrede, tohumculuk sektörünün geleceği ve başarıları masaya yatırılacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:04
8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da Başlıyor

8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da Gerçekleşecek

9-12 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi, ulusal ve uluslararası düzeyde sektör paydaşlarını bir araya getiriyor. Kongrede, 19 farklı ülkeden 81 sözlü ve 26 poster sunumu yapılacak ve yaklaşık 1700 sektör temsilcisi katılacak.

Bilgi Alışverişi ve İşbirliği Fırsatları

Sektör paydaşları, bilgi alışverişi yapmanın yanı sıra işbirliği fırsatlarını değerlendirecek. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, kongrede tohum, fidan, fide, yumru ve soğan gibi bitki çoğaltım materyalleri ile ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

Kongrede Tartışılacak Konular

Güler, tohumluk ticareti, üretim teknolojileri, bitki ıslahı ve tohumluk hastalıkları gibi birçok konunun masaya yatırılacağını ifade ederek, tarım sektörünün genel konuları olan destekler, girdi fiyatları ve su kullanımı gibi meselelerin de önem kazanacağını vurguladı.

Türkiye'nin Tohumculuk Sektöründeki Gelişmeler

Güler, ülkenin tohum ve fidan sektöründeki ilerlemenin devam ettiğinin altını çizerek, "Tohumculuk sektöründe yeterliliğimiz yüzde 100'e yakın. Bu, hem sektörümüzün bir başarısıdır, aynı zamanda ülkemize katkımızın da bir göstergesidir." dedi. Türkiye'nin son 20 yılda tohumculukta önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Güler, kongrede başarıları daha ileriye taşıyacak konuları ele alacaklarını ifade etti.

Geleceğe Yön Verecek Fikirler

Kongre, tarım sektörüne ilişkin birçok konuda bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra tohum sektörünün yol haritasının belirlenmesine de olanak sağlayacak. Güler, sektörel destekler ve yürütülen çalışmalarla çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını ekledi.

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